Negli episodi di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 5 al 9 dicembre, Niko non avrà più tempo da perdere: se vuole portare a termine il piano contro Lello Valsano, deve trovare i soldi necessari per pagare il sicario, ci riuscirà? Intanto anche qualcun altro vivrà dei momenti drammatici, in quanto Bianca e la sua famiglia rimarranno sconvolti dall'improvviso arrivo di un problema.

Problemi a Palazzo Palladini

Nelle puntate di Un posto al sole in onda nella settimana dal 5 al 9 dicembre, Niko Poggi avrà il fiato sul collo, in quando il tempo utile per raccogliere i soldi che serviranno a mettere in atto la vendetta contro Lello Valsano sta per finire.

Niko sarà sempre più convinto che pagare un sicario per porre fine alla vita del pericoloso criminale sia la cosa più giusta da fare, così deciderà di vendere addirittura la sua auto. Qualcuno però noterà gli strani comportamenti del giovane avvocato e tale persona sarà proprio suo figlio Jimmy. Quando noterà che il papà si sta comportando in modo strano, si rivolgerà subito a Manuela Cirillo, che proverà ad avere un confronto con Niko, anche per cercare di capire che cosa gli stia passando per la testa.

Storie d'amore in bilico

Alice continuerà imperterrita con il suo piano: provare a conquistare Nunzio. Il cuore del ragazzo, però, appartiene sempre a Chiara, ma tuttavia potrebbe accadere un colpo di scena: magari Nunzio riuscirà a lasciarsi andare e a viversi questa nuova storia d'amore con la nipote di Marina.

Sarà così?

Per quanto riguarda altre situazioni amorose, ci saranno guai in vista per Diego e Lia. Proprio quest'ultima verrà raggiunta da una notizia proveniente dal suo passato, che ancora una volta potrebbe sconvolgerle la vita e le sue aspettative. Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma c'è da scommettere che Diego e Lia si ritroveranno a sormontare l'ennesimo ostacolo.

Per Bianca l'incubo dei problemi dal passato

Anche per Bianca ci saranno dei problemi, nonostante tutte le sue buone intenzioni. Infatti la ragazzina avrà modo di dare ad Antonello il suo regalo per il compleanno, ma quando gli altri compagni di classe si accorgeranno di tale gesto, Bianca verrà derisa e bullizzata.

Fatto sta che per Bianca ci saranno altri problemi: sia lei che la sua famiglia rimarranno sconvolti dall'arrivo di un problema che ormai credevano archiviato, di che cosa si tratterà?

Al momento, anche in questo caso, non è chiara la natura dei fatti, c'è però da precisare che Bianca, in passato, è stata vittima di una web challenge che l'ha portata a compiere delle cose anche molto pericolose. Chissà se questa storyline tornerà attiva nella nuove puntate di Un posto al sole.