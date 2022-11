Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 14 al 18 novembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Micaela, decisa a rimanere a Napoli, cercherà di convincere Alberto ad affittarle il seminterrato. Viola, a causa di un imprevisto tra suo figlio e Manuel, finirà per scontrarsi con Rosa. Diego cercherà di convincere Lia a rimanere ancora a Palazzo, mentre tra Silvia e Michele sembrerà tornare la sintonia di un tempo.

La nuova vicina di Niko

Dopo i continui battibecchi tra Renato e Alberto a causa delle intenzioni di Palladini di affittare il seminterrato, Niko scoprirà a sorpresa di avere una nuova vicina molto scomoda. Grazie a un incontro architettato da Mariella, Michele e Silvia si ritroveranno insieme a San Gregorio Armeno e tra i due sembrerà tornare la sintonia di un tempo. Micaela farà davvero di tutto pur di convincere Alberto Palladini ad affittarle il seminterrato, chissà se gli altri condomini saranno d'accordo. Dopo l'incontro tra Michele e Silvia, Mariella si convincerà che tra i due possa tornare il rapporto di un tempo. La coppia, infatti, avrà nuovamente voglia di confrontarsi con piacere anche sulle piccole le cose.

Roberto intanto continuerà a credere che Marina sia in pericolo dopo una nuova decisione che lo coglierà di sorpresa.

Nuovi problemi per Viola

Per Viola arriverà il momento di iniziare a raccogliere con estrema soddisfazione i frutti del suo lavoro di recupero con Manuel. Tuttavia non tutto andrà per il verso giusto, infatti un piccolo incidente in cortile finirà per scatenare una serie di conflitti che la donna aveva sottovalutato fino a quel momento.

Lia, delusa per non aver portato a termine la sua missione, comincerà a pensare di lasciare Palazzo Palladini, ma Diego, preoccupato per la sua imminente decisione, farà un passo molto coraggioso nei confronti della donna pur di farla rimanere. Intanto si scoprirà che qualcuno di molto familiare si è impossessato di nascosto dei gioielli appartenuti alla famiglia di Lia.

Viola, mortificata per il comportamento di suo figlio, si recherà da Rosa per chiederle scusa e per domandarle di poter continuare a offrire il suo sostegno al piccolo Manuel. Una terribile notizia si abbatterà su Niko, che sarà costretto a rivivere tutto il dolore già vissuto per la morte di Susanna. Diego farà di tutto pur di riconquistare Lia e per non farla partire. Anche Bianca Boschi farà una scoperta del tutto inaspettata sul conto di Antonello e questo la spingerà a prendere una decisione davvero sorprendente.