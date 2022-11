Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole che spiegano cosa succederà nella settimana dal 5 al 9 dicembre e le novità non mancheranno. I riflettori saranno puntati in primo luogo su Niko che si troverà a dover gestire una situazione che potrebbe cambiare tutta la sua vita. Ci saranno degli sviluppi anche per Bianca che riuscirà a conquistare il cuore di Antonello, ma i guai per i ragazzini non saranno finiti. Infine tra Diego e Lia inizierà una bella storia, ma i ricordi causeranno ancora incertezze nella ragazza.

Niko venderà la sua auto: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 5 al 9 dicembre raccontano che Niko sarà preso dal pensiero di vendicarsi di Valsano. Manlio sarà deciso a togliere la vita all'assassino di sua figlia e avrà l'appoggio dell'avvocato che si darà da fare per recuperare il denaro necessario a pagare il sicario e si affretterà a vendere la propria auto. La tensione che vivrà Niko non passerà inosservata agli occhi di Jimmy che parlerà con Manuela delle ultime stranezze del padre. Qualcuno potrebbe accorgersi del terribile momento che sta vivendo il figlio di Renato, ma riuscirà a fermarlo in tempo prima che la sua vita e la sua carriera vengano compromessi per sempre?

Sicuramente l'atmosfera natalizia in famiglia risveglierà in lui i valori che lo hanno sempre accompagnato.

Bianca conquisterà Antonello: anticipazioni dal 5 al 9 dicembre

Le puntate di Un Posto al sole dal 5 al 9 dicembre vedranno tra i protagonisti anche Bianca e Antonello che dopo la delusione della festa di compleanno si ritroveranno a casa Poggi e sfioreranno il bacio.

Il ragazzino dichiarerà il suo amore per la figlia di Angela ma la giovane coppia verrà interrotta da una telefonata di Gaia che continuerà a giudicare male Antonello e il ragazzino ascolterà tutto. Preso dalla rabbia, Antonello deciderà di vendicarsi della sua compagna di classe. Antonello è l'organizzatore della web challenge e potrebbe ricominciare scegliendo Gaia come sua prossima vittima.

L'ombra del passato sarà ancora un ostacolo per Lia

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 5 al 9 dicembre rivelano che Alice sarà sempre più attratta da Nunzio e proverà a conquistarlo riuscendo a trovare un modo per stargli più vicino. La ragazza darà filo da torcere anche a sua nonna Marina che insisterà affinché si iscriva all'università. Ci sarà spazio anche per Mariella che sarà preoccupata per l'interesse di Salvatore nei confronti di un uomo conosciuto in chat che si fa chiamare "Bufalotto", mentre Bice avrà un inaspettato colpo di fulmine. Infine, tra Diego e Lia le cose sembreranno procedere a gonfie vele, ma proprio quando tutto sembrerà andare per il meglio un'improvvisa scoperta riporterà la governante di Ferri a ripensare al passato.