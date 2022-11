Le nuove anticipazioni di Un posto al sole dal 21 al 25 novembre 2022 rivelano che si tornerà a parlare del caso Susanna, dato che il padre della ragazza tornerà all'attacco e chiederà a Niko di poter avere un confronto con lui in carcere.

Occhi puntati anche sul ritorno in scena di Alice, mentre Roberto Ferri si dirà pronto a lasciare Napoli per qualche tempo, intenzionato a partire alla vola di Londra.

Niko si mette in contatto con Manlio: anticipazioni Upas 21-25 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste nella settimana 21-25 novembre su Rai 3, rivelano che Niko si metterà in contatto con il padre di Susanna, per informarlo delle novità legate al caso dell'assassinio della ragazza.

Lello Valsano, dopo essersi macchiato di quel terribile omicidio, potrebbe godere di uno sconto di pena e quindi uscire prima dal carcere.

Un durissimo colpo per Niko ma, soprattutto per Manlio, il quale chiederà al giovane avvocato di andare in carcere da lui, perché intende parargli "faccia a faccia" e metterlo al corrente di un suo piano.

Il papà di Susanna vuole punire Lello: anticipazioni Upas 21-25 novembre

Niko, però, proverà a fargli capire che non possono fare altro che aspettare la sentenza, ma Manlio insisterà nel volerlo incontrare al più presto e, in tal modo, non farà altro che acuire sempre più i dubbi del ragazzo.

Come se non bastasse, ad aumentare la frustrazione di Niko ci penseranno anche Giulia e Renato: i genitori del ragazzo con i loro consigli non faranno altro che rendere tutto più complicato, dato che faranno rivivere al figlio il dramma di quella immane tragedia che ha segnato per sempre la sua vita.

In questa situazione così complicata, Niko troverà in Raffaele un valido supporto: il portiere, infatti, si ritroverà a parlare con il ragazzo del dramma che visse anni prima, legato alla morte della sua amata Rita.

Niko in crisi, torna Alice: anticipazioni Upas 21-25 novembre

Sta di fatto che, alla fine, Niko deciderà di farsi forza e di accettare di avere un confronto con Manlio.

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 21 al 25 novembre 2022 rivelano che il padre di Susanna lo informerà subito del suo piano: vuole far punire l'assassino di Susanna e intende risolvere tale faccenda in maniera drastica, grazie alle conoscenze che ha fatto in carcere.

Dopo il loro confronto, Niko apparirà sempre più in crisi e non saprà come gestire tale intricata situazione.

Spazio anche al ritorno in scena di Alice: la ragazza tornerà a Napoli e finirà per scoprire un forte interesse per le "bellezze locali".

Roberto Ferri, invece, si dirà pronto a voltare pagina e intende allontanarsi per un po' da Napoli: il suo scopo, infatti, sarà quello di trasferirsi a Londra.