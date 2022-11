Un video sui social per annunciare uno dei momenti più emozionanti della propria vita: il cantante Valerio Scanu ha chiesto al compagno Luigi Calcara di sposarlo. L'artista sardo si è inginocchiato e ha mostrato l'anello al futuro marito, con il quale è fidanzato ormai da oltre due anni.

Il video è stato girato da uno degli storici amici della coppia. Dalle immagini, si intuisce che la proposta di Scanu sia stata totalmente inaspettata per il compagno, il quale non è riuscito a nascondere il proprio stupore.

L'ex concorrente di Amici si è inginocchiato sulle note della canzone "Ti sposerò perché" di Eros Ramazzotti, prima di pronunciare le fatidiche parole: "Mi vuoi sposare?".

Tra gli applausi scroscianti dei presenti, la coppia si è poi lasciata andare in un lungo abbraccio.

Valerio Scanu e la vita privata

Il cantante sardo - vincitore del Festival di Sanremo del 2010 - non ha mai voluto parlare eccessivamente in pubblico della propria vita privata. Formalmente finora non aveva neanche fatto coming out sul proprio orientamento sessuale. La decisione di queste ore, con la proposta di matrimonio ufficiale fatta da parte del cantante a Luigi Calcara, quindi, pone fine a tutte le speculazioni portate avanti sul suo conto nel corso degli anni, nei quali Valerio Scanu ha taciuto sulle proprie relazioni.

Il 2022 si sta rivelando per Scanu un anno piuttosto importante: dopo la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti (110 e lode), arrivata a luglio e che Valerio ha dedicato al padre scomparso a causa del Coronavirus [VIDEO], il cantante è ora pronto a compiere un ulteriore passo importante per la sua vita.

Luigi Calcara: ecco chi è il compagno di Valerio Scanu

Il compagno di Valerio Scanu, Luigi Calcara è un ingegnere e ha 32 anni, proprio come il cantante, con il quale si sarebbero conosciuti oltre due anni fa. I due starebbero assieme dal 2020, esattamente dal mese di luglio.

Luigi Calcara è di origini siciliane, ma già da diversi anni risiede a Roma, dove lavora in ambito accademico.

Calcara, infatti, è docente di Ingegneria Elettrica presso il Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell'Università La Sapienza di Roma.

Dei dettagli delle future nozze e, in generale, della cerimonia, al momento, non si sa ancora nulla ed è verosimile pensare che fino alla fine verrà mantenuto il massimo riserbo, in linea con il volere della coppia.