Suor Cristina torna in tv a Verissimo e spiazza gli spettatori del talk show condotto da Silvia Toffanin. Nel corso della nuova puntata domenicale del 15 novembre, la cantante che in passato si era fatta conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione al talent show The Voice, ha raccontato per la prima volta di non essere più una suora..

Il ritorno in tv di Suor Cristina a Verissimo spiazza il pubblico

Nel dettaglio, la puntata di Verissimo di questa domenica pomeriggio ha riservato un clamoroso colpo di scena al pubblico che in quel momento era sintonizzato su Canale 5.

Silvia Toffanin ha annunciato l'arrivo in studio di Suor Cristina, volto ben noto al pubblico televisivo italiano per la sua partecipazione a The Voice 2014, dove riuscì a conquistare la vittoria finale grazie alla sua bravura e al suo straordinario talento.

Dopo una clip di presentazione che ripercorreva la sua storia, Silvia Toffanin ha accolto in studio Cristina Scuccia che, per la prima volta, si è presentata in uno studio televisivo senza velo.

Suor Cristina si toglie il velo: il suo racconto a Verissimo (Video)

La suora ha confessato per la prima volta davanti alle telecamere del talk show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, di non essere più una suora e di aver cambiato vita radicalmente.

Cristina ha scelto di spogliarsi dell'abito sacro per tornare a vivere la sua vita.

"Si faceva chiamare suor Cristina, oggi è semplicemente Cristina", ha esclamato Silvia Toffanin nel momento in cui ha presentato l'ospite in studio.

"Suor Cristina in fondo è dentro di me", ha dichiarato Cristina parlando del suo passato e di quello che le resta dopo aver scelto di smettere gli abiti da suora per tornare ad essere semplicemente Cristina Scuccia.

Una notizia che non è passata inosservata sul web e sui social, scatenando reazioni meravigliate di fan e spettatori.

Suor Cristina si toglie il velo #Verissimo pic.twitter.com/XRPCeGM9Hi — Mario Brown (@MarioBro66) November 20, 2022

Il ritorno di Tiziano Ferro a Verissimo per giocare a Caduta Libera

Inoltre, nel corso della puntata di Verissimo trasmessa questa domenica pomeriggio su Canale 5 c'è stato spazio anche per la seconda parte dell'intervista a Tiziano Ferro, iniziata la scorsa settimana durante l'appuntamento speciale con il talk show condotto da Silvia Toffanin.

In questo caso, però, l'intervista al cantante si è spostata nello studio di Caduta Libera, il quiz della fascia preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti che per l'occasione ha ospitato il cantante di Latina e la conduttrice del talk show del weekend di Canale 5.

Ad avere "la peggio" è stata proprio Silvia Toffanin che, dopo aver perso la sfida dei "dieci passi" si è ritrovata catapultata nella botola del quiz di Scotti.