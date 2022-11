Chi sarà il vincitore di Ballando con le stelle 2022? A poche settimane ormai dalla finalissima di questa fortunata edizione dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, impazzano le quote sul favorito che potrebbe alzare al cielo la coppa del vincitore.

Tra i favoriti di quest'anno spicca il nome di Gabriel Garko mentre, al momento, sono al ribasso le quotazioni di Lorenzo Biagiarelli che, pur essendo molto apprezzato dalla giuria, sembra avere poche chance di portarsi a casa la vittoria finale.

Quando c'è la finale di Ballando con le stelle 2022 in tv

Nel dettaglio, la finale di Ballando con le Stelle 2022 quest'anno si terrà il prossimo venerdì 23 dicembre.

In vista dell'ultima puntata, lo show di Rai 1 non andrà in onda di sabato sera per evitare la messa in onda nella serata della vigilia di Natale e anticiperà così al giorno prima.

Una finale che si preannuncia particolarmente scoppiettante, dato che quest'anno ci sono diverse coppie che col passare delle settimane hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per riuscire ad avere la meglio al rush finale.

Ma chi è in testa per la vittoria finale? Le quote sul vincitore di Ballando con le stelle, attualmente, vedono Ema Stokholma come super-favorita.

Chi vince Ballando con le stelle 2022: ecco cosa dicono le quote

La conduttrice tv e radiofonica è una delle concorrenti maggiormente apprezzate non solo dalla giuria ma anche dal pubblico social che in queste settimane si è appassionato allo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, ed esprime le proprie preferenze sulle varie piattaforme web.

La vittoria di Ema è quotata a 1,35 seguita da Alessandro Egger che attualmente viene quotato a 4.

Buone le quotazioni anche per Gabriel Garko che nonostante l'infortunio al braccio che lo ha costretto ad una operazione urgente durante la partecipazione allo show, ha scelto comunque di non ritirarsi dalla competizione.

Bene Gabriel Garko, male Lorenzo Biagiarelli: chi vince Ballando con le stelle 2022

Al momento la vittoria di Gabriel Garko viene quotata a 5,00, ma non si esclude che possa scalare la classifica nel corso delle prossime settimane prima del gran finale di questa edizione.

Tra gli sfavoriti di questa edizione di Ballando con le stelle, invece, spicca il nome di Lorenzo Biagiarelli, compagno della giurata Selvaggia Lucarelli.

Pur essendo apprezzato dalla giuria dello show, dopo aver dimostrato di avere tutte le carte in tavola per essere un buon ballerino, la vittoria di Biagiarelli al momento viene quotata a 51,00, motivo per il quale avrebbe pochissime chance di farcela così come Rosanna Banfi, la cui vittoria è data a 31,00.