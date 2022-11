Viola come il mare 2 con Can Yaman troverà spazio nel palinsesto di Canale 5. La fiction che quest'anno ha appassionato gli spettatori della rete ammiraglia Mediaset, tornerà in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta, alla luce del buon successo registrato in questa stagione autunnale.

I colpi di scena non mancheranno e, stando alle prime anticipazioni rivelate dalla sceneggiatrice Elena Bucaccio, ci saranno anche delle new entry in scena.

Mediaset conferma Viola come il mare 2 con Can Yaman e Chillemi: le prime anticipazioni

Nel dettaglio, Viola come il mare è stata la serie televisiva di questo autunno che ha tenuto banco nel prime time di Canale 5.

Con una media di quasi tre milioni di fedelissimi spettatori a settimana, la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi ha saputo imporsi nel prime time della rete ammiraglia, riuscendo a conquistare il gradimento degli spettatori che, adesso attendono di vedere le nuove puntate in prima visione assoluta.

A svelare un po' di anticipazioni su quello che succederà è stata la sceneggiatrice Elena Bucaccio che, in una recente intervista, ha confermato la presenza della coppia composta da Can e Francesca.

Previste new entry nel cast di Viola come il mare 2

Le vicende di Viola Vitale e dell'ispettore Francesco Demir continueranno ad essere al centro dell'attenzione per tutta la prossima stagione della fiction in onda su Canale 5 anche se, ci saranno pure delle new entry che non passeranno affatto inosservate.

"Ci saranno nuove figure che da una parte metteranno in crisi Viola, dall'altro la aiuteranno nel suo percorso", ha svelato la sceneggiatrice che assieme al gruppo di lavoro della serie, è già all'opera per mettere a punto quelle che saranno le nuove trame della serie televisiva.

E poi ancora, la sceneggiatrice della fiction ha rivelato in anteprima che nel corso di questo secondo capitolo della serie tv, si assisterà ad una importante "messa a fuoco" del lavoro di Viola e non mancheranno neppure i nuovi antagonisti dal punto di vista sentimentale.

Quando andrà in onda Viola come il mare 2 con Can Yaman e Francesca Chillemi

Insomma, i colpi di scena non mancheranno in questo secondo attesissimo capitolo, le cui riprese cominceranno tra la primavera e l'estate del 2023.

A tal proposito, infatti, la sceneggiatrice ha anticipato che le nuove puntate di Viola come il mare 2 con Can Yaman potrebbero essere trasmesse già nel corso della stagione autunnale 2023, così come non si esclude che la fiction possa slittare al 2024.

In ogni caso i fan possono stare tranquilli, perché l'amatissima coppia composta da Viola e Francesco tornerà in video su Canale 5.