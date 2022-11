Viola come il mare 2 con Can Yaman tornerà in onda su Canale 5 con un nuovo ciclo di puntate. La fiction è confermata dopo il grande successo di ascolti e critiche che ha registrato nel corso delle scorse settimane autunnali, risultando uno dei prodotti più visti della stagione.

Alla luce di questo successo, Mediaset ha scelto di dare nuovamente fiducia alla serie, mettendo in cantiere le nuove puntate che saranno realizzate nel corso del 2023.

Le prime anticipazioni sul ritorno di Viola come il mare 2 con Can Yaman

Le prime anticipazioni su Viola come il mare 2 rivelano che nel cast è confermata la presenza di Can Yaman e Francesca Chillemi.

La nuova "coppia d'oro" della serialità Mediaset tornerà in scena per un nuovo ciclo di appuntamenti, che saranno trasmessi in prime time su Canale 5.

Complessivamente saranno realizzate sei nuove puntate e ciascuna sarà composta da due episodi, per un totale di 12 episodi.

Previste new entry nel cast: anticipazioni Viola come il mare 2

Le prime anticipazioni su Viola come il mare 2 rivelano che in questo nuovo capitolo ci sarà spazio anche per l'arrivo di nuovi personaggi.

In particolar modo è prevista la presenza di nuovi antagonisti sentimentali, i quali potrebbero intromettersi nel rapporto tra Francesco Demir e Viola Vitale.

Insomma, i colpi di scena non mancheranno, e c'è da scommettere che anche questa volta la serie televisiva prodotta da Lux Vide sarà in grado di conquistare il gradimento degli spettatori e del pubblico di Canale 5.

Tuttavi, la messa in onda Viola come il mare 2 potrebbe slittare al 2024, dato che le riprese sono previste tra la primavera e l'estate del 2023.

In attesa di vedere in onda le nuove puntate di Viola come il mare 2, nelle ultime ore Can Yaman è tornato attivo sui social.

Il ritorno di Can Yaman sui social: l'attore turco rompe il silenzio con un video

L'attore turco ha rotto il silenzio che andava avanti da un bel po' di settimane e ha scelto di postare un video sul suo profilo ufficiale Instagram, che ha subito mandato in tilt gli ammiratori e seguaci social.

Can Yaman ha provocato i fan mostrandosi sotto la doccia, poco prima di indossare gli abiti di un famoso marchio di cui è diventato testimonial.

Le reazioni dei fan non sono mancate e in tantissimi hanno postato messaggi di apprezzamento, felici soprattutto di aver rivisto l'attore nuovamente attivo sui social dopo una lunga assenza, che aveva fatto preoccupare le sue ammiratrici.

Anche Francesca Chillemi continua a essere molto attiva sul suo profilo Instagram e in questi giorni ha postato alcuni scatti dal set di Che Dio ci aiuti 7, la fiction (destinata alla prima serata del 2023 di Rai 1) che la vedrà protagonista assoluta nei panni di Azzurra.