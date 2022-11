Perché è importante

Viola come il mare 2 tornerà in onda con un nuovo ciclo di puntate in prima visione assoluta. Dopo il successo della prima serie, i vertici Mediaset hanno scelto di continuare a puntare sulla fiction che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, nei panni rispettivamente di Francesco Demir e Viola Vitale.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

L'ultima puntata della prima stagione si è conclusa con un risvolto choc: Viola ha scoperto che suo padre Pietro, dopo aver ucciso un uomo, si è dato alla fuga e ha fatto perdere le sue tracce.

La mamma di Francesco Demir, invece, ha annunciato di voler dire tutta la verità al figlio circa il suo vero padre e a destare sospetti è stato il fatto che, la donna teneva tra le mani una foto di Pietro, ossia lo stesso uomo che è anche il papà di Viola.

Anticipazioni Viole come il mare 2

Le prime anticipazioni su Viola come il mare 2 rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi antagonisti sentimentali ma anche nuove figure che da un lato metteranno in crisi Viola e dall'altro la aiuteranno nel suo percorso.

L'attenzione maggiore, però, sarà incentrata sul rapporto tra Viola e Francesco: non si esclude che nel corso della seconda stagione, l'ispettore interpretato da Can Yaman possa scoprire che la bella giornalista in realtà è sua sorella.

Viola e Francesco, infatti, potrebbero essere figli dello stesso padre: in tal caso la seconda stagione della fiction assumerebbe una piega del tutto inaspettata e a tratti sconvolgente per i due protagonisti.

I video dai social network

In attesa di scoprire cosa succederà nella seconda serie, spopola la clip degli ultimi secondi della prima serie, dove si vede la protagonista gettarsi nel mare azzurro della sua amata Sicilia che, tutto d'un tratto, diventa "viola".

#ViolaComeIlMare ci saluta così:

“La vita è un mistero, è piena di colori ancora da scoprire, di sentimenti da conoscere…” 😉💜🌊#Viola #ViolaComeIlMare https://t.co/SlSPVnrXam — Fiction Mediaset (@fictionmediaset) November 10, 2022

Le reazioni della rete

Il finale della prima stagione ha entusiasmato gli appassionati della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, che adesso attendono impazienti la messa in onda della seconda serie.

"Una puntata infuocata e ricca di colpi di scena. La serie più bella di questo autunno", ha scritto un fan complimentandosi con tutto il cast.

"Non resta altro che attendere la seconda stagione. Non vediamo l'ora", ha scritto un altro commentatore sui social.

"Storia meravigliosa, Francesco e Viola siete stati incredibili", ha commentato un altro estimatore della serie tv in onda su Canale 5.

Tutto quello che devi sapere su Viola come il mare 2

Quando iniziano le riprese della seconda serie

La sceneggiatrice Elena Bucaccio in una recente intervista ha confermato che le riprese della seconda stagione prenderanno il via tra la primavera e l'estate 2023.

Quando va in onda in tv

Per vedere in onda i nuovi appuntamenti della seconda stagione, i fan di Viola come il mare potrebbero dover attendere l'autunno 2023 ma non si esclude che la fiction possa slittare anche al 2024.

Can Yaman 'sparisce' dai social

Intanto, terminata questa nuova esperienza professionale, Can Yaman ha fatto perdere le sue tracce sui social: l'attore turco è "sparito" nel nulla, interrompendo ogni tipo di contatto anche con i suoi numerosi fan.