L'appuntamento con Amici 2022 prosegue su Canale 5 e, le anticipazioni della registrazione in programma il 6 dicembre, rivelano che ci sarà spazio per le sorti del vantante Ndg.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il talent show trasmesso in tv, il cantante del team di Lorella Cuccarini si è ritrovato a fare i conti con la sospensione della maglia che ha messo in bilico il suo percorso all'interno della scuola, a un passo ormai dall'inizio del serale.

Ndg a rischio eliminazione dal cast: anticipazioni registrazione Amici 2022 del 6 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 2022 rivelano che la registrazione della nuova puntata è in programma martedì 6 dicembre 2022 ma, come di consueto, l'appuntamento con il talent show andrà in onda in tv domenica 6 dicembre dalle 14 in poi.

Anche questa volta non mancheranno i colpi di scena e, oltre alle consuete gare di canto e ballo che saranno giudicate da esponenti di spicco della musica e della danza, ci sarà spazio anche per le sorti del cantante Ndg.

L'allievo è stato punto dalla prof Lorella Cuccarini dopo aver abbandonato le prove ed essere uscito dallo studio senza permesso. Per tale motivo, l'insegnante di canto ha scelto di sospendergli la maglia e, in questo modo, mettere in dubbio il suo percorso all'interno della scuola.

Al momento, quindi, Ndg è tra i cantanti a rischio eliminazione dalla prossima registrazione del talent show di Canale 5.

Polemiche per la sospensione di Ndg nella nuova puntata di Amici 2022

Sta di fatto che, la decisione della prof Cuccarini di sospendere la maglia al suo allievo ha scatenato un po' di polemiche in rete e sui social.

In tanti sostengono che sia stata una scelta priva di tatto, dato che il cantante ha raccontato di aver abbandonato lo studio durante le prove perché in preda ad una crisi di panico che non gli permetteva di stare tranquillo e sereno.

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto finale per Ndg nel corso della registrazione di Amici 2022 del 6 dicembre, i fan del talent show sperano che in questo nuovo appuntamento possa esserci Emma Marrone come ospite speciale in studio.

Emma tra le papabili ospiti della prossima registrazione di Amici 2022 de 6 dicembre

La cantante salentina è tornata alla ribalta con il suo documentario "Sbagliata ascendente leone", che dà anche il titolo al suo nuovo singolo.

Fino ad oggi non ha ancora fatto promozione nello studio del talent show di Maria De Filippi e, considerando il suo rapporto strettissimo con la padrona di casa, non si esclude che possa approdare ad Amici nel corso prossima registrazione che andrà in onda domenica 12 dicembre su Canale 5.