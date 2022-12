Sono passati circa due giorni da quando è stata registrata la tredicesima puntata di Amici: martedì 6 dicembre, infatti, sono trapelate le anticipazioni di tutto quello che sarà trasmesso in tv domenica 11. Lo spoiler più clamoroso, è sicuramente quello sull'eliminazione di una ballerina dalla scuola: Emanuel Lo ha deciso di mandare via Ludovica dopo averla vista classificarsi ancora ultima nelle gare. A prendere il posto della giovane, potrebbe essere Claudia Laruccia, nota agli allievi e ai telespettatori per essere l'ex fidanzata di Gianmarco Petrelli.

Aggiornamenti sul cast di Amici

Mancano ancora un po' di giorni alla messa in onda della 13a registrazione di Amici 2022. Le anticipazioni, però, fanno sapere che il pubblico di Canale 5 deve prepararsi a forti emozioni per il pomeriggio di domenica 11 dicembre.

La notizia che ha spiazzato i fan è quella che una titolare è stata mandata a casa dal suo professore di riferimento.

Chi ha assistito alla registrazione di martedì scorso, infatti, racconta che Emanuel Lo ha appoggiato la proposta di Alessandra Celentano di escludere dalla classe il ballerino che si sarebbe classificato ultimo al termine della 12a gara dell'anno. La media dei voti che tutti i ragazzi della categoria danza hanno ottenuto in questi mesi ha stabilito che il fanalino di coda fosse Ludovica Grimaldi.

La giovane non ha potuto nemmeno usufruire del banco del pubblico perché i docenti di ballo l'hanno abolito come opzione di salvezza per chi viene eliminato.

La possibile sostituta ad Amici

L'eliminazione di Ludovica da Amici deve ancora essere trasmessa su Canale 5, ma in rete già si parla delle conseguenze che porterà all'interno della scuola.

Visto che Emanuel Lo è rimasto con soli due allievi (Maddalena e Samu), i fan sono quasi certi che nei prossimi giorni sceglierà un talento da aggiungere al suo team.

Un paio di settimane fa, inoltre, il professore aveva già avvisto i componenti della sua squadra che aveva chiesto alla produzione di poter fare dei casting a soli esponenti della danza hip-hop, con l'obiettivo di trovare qualcuno che rappresenti il suo stile al meglio.

Maria De Filippi, poi, informò la classe che tra i candidati al banco messo a disposizione dall'insegnante di ballo c'era anche una vecchia conoscenza di Gianmarco: Claudia Laruccia, ex fidanzata del titolare del team Celentano.

'Triangolo' amoroso in arrivo ad Amici

Da quando è stata ufficializzata l'eliminazione di Ludovica, i fan di Amici si sono ritrovati a concordare sul fatto che a prendere il suo posto nella scuola potrebbe essere proprio l'ex fidanzata di Gianmarco.

Emanuel Lo non ha mai nascosto di apprezzare Claudia come ballerina, e in più alla produzione potrebbe fare comodo averla in casetta. Petrelli, infatti, da qualche settimana è impegnato con Megan (allieva del team Todaro) e l'ingresso della ex di lui alimenterebbe interessanti dinamiche extracurriculari.

Qualora Laruccia diventasse una titolare del talent-show, i telespettatori assisterebbero ad un vero e proprio "triangolo amoroso", una storia che potrebbe monopolizzare interi daytime con risvolti inaspettati e colpi di scena.

Le coppie che si formano tra cantanti e ballerini della scuola, infatti, sono uno degli argomenti preferiti dagli autori che, quasi quotidianamente, gli dedicato spazio nelle puntate pomeridiane.

Ad oggi, in casetta sono nati molti amori: Mattia e Maddalena, Federica e Piccolo G, Rita e Niveo, Megan e Gianmarco. Il pubblico viene aggiornato settimanalmente su liti, confronti, riappacificazioni ed eventuali rotture, come quella che c'è stata tra Wax e Claudia poco tempo fa.