Sono passate poco più di 24 ore da quando è stata trasmessa in tv la 13esima puntata di Amici, quella che ha visto l'eliminazione di Ludovica Grimaldi. La ballerina è stata mandata a casa dal suo professore Emanuel Lo e, a differenza di altri, non si è potuta salvare diventando un'allieva del pubblico perché quella possibilità è stata tolta dal regolamento proprio domenica scorsa. La giovane ha polemizzato per l'opportunità mancata con un "mi piace" che i fan hanno subito notato: l'ex titolare della scuola ha apprezzato il commento di una persona che ha definito il talent-show un "circo".

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

L'avventura di Ludovica ad Amici 22 è finita lo scorso 11 dicembre, quando è stata mandata in onda l'ultima puntata alla quale ha partecipato.

Dopo essere risultata ultima nella classifica generale di ballo richiesta dalla maestra Celentano, la giovane ha dovuto fare i conti con il parere del suo docente di riferimento. Nonostante la produzione non abbia accettato la proposta della prof Alessandra di mandare a casa il danzatore meno apprezzato dai giudici esterni (è stata fatta la media dei voti di 12 gare), Emanuel Lo ha eliminato la sua allieva perché scontento del suo recente rendimento all'interno della scuola.

L'insegnante ha sostenuto che il talent-show non era più il posto giusto per Grimaldi, così l'ha invitata a continuare a studiare altrove e a ritrovarsi dopo un periodo di smarrimento.

Il parere dell'ex titolare di Amici

A qualche ora di distanza dalla sua uscita dalla scuola di Amici, Ludovica è tornata attiva sui social network e l'ha fatto in modo deciso.

I fan più attenti, infatti, hanno intercettato un "mi piace" che la ballerina ha messo ad un commento piuttosto polemico. Dando una sbirciatina ai "like" su Twitter dell'ormai ex allieva, ci si rende conto che non ha preso benissimo l'eliminazione e soprattutto la scelta dei professori di privarla di un'opportunità che in passato è stata data ad altri.

"Giustamente il banco del pubblico per Asia andava bene, ora che serviva per Ludovica guarda caso arriva la proposta di toglierlo. Questo è un circo", è questo il messaggio social che la danzatrice hip-hop ha apprezzato poche ore fa e che lascia trasparire un certo malcontento per come sono andate a finire le cose.

Non aver potuto usufruire del banco del banco del pubblico (unica possibilità di salvezza sia per chi viene eliminato che per chi viene sostituito), ha indispettivo Grimaldi, che sul web si è sfogata accodandosi ai pareri contrariati di molti spettatori.

Banco a rischio per Niveo ad Amici

L'eliminazione di Ludovica, però, è definitiva e nessuna protesta social potrà cambiare le cose; anzi nella scuola di Amici sono già andati avanti e si pensa alla prossima puntata.

Il daytime che è andato in onda il 12 dicembre, ha informato i telespettatori di una richiesta che ha fatto Rudy Zerbi: mandare via Niveo perché spesso ultimo in classifica nelle gare. Lorella, coach del ragazzo, si opposta all'esclusione diretta ma ha avvisato il giovane che deve darsi una svegliata altrimenti sarà lei la prima a prendere provvedimenti.

Non contento del fatto che il cantante la stava "passando liscia" nonostante il suo rendimento non sia dei migliori, il professore ha rincarato la dose aggiornando lui e la collega che presto lo metterà in sfida.

L'unica possibilità che il docente ha per eliminare Niveo, è quella di contrapporlo ad un talento esterno che secondo lui potrebbe batterlo.

Il 13/12 sarà registrato il 14° speciale di Amici e le anticipazioni chiariranno se il titolare del team Cuccarini si salverà oppure se il suo percorso finirà.