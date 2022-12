Oggi, giovedì 1° dicembre, si scopriranno i provvedimenti di Zerbi e Todaro nei confronti di Aaron, Piccolo G, Tommy e Mattia, considerati i principali responsabili della sporcizia che c'era in casetta una settimana fa. I quattro allievi rischiano severe punizioni, ma Zenzola continua a dirsi estraneo ai fatti o quantomeno "non colpevole" più di altri compagni. A pensarla così sono anche la mamma e un caro amico del ballerino di latinoamericano, che sui social network si sono esposti per difendere il ragazzo dalla pioggia di critiche che ha ricevuto in questi giorni.

In arrivo i verdetti degli insegnanti di Amici

Le anticipazioni della puntata di Amici che sarà registrata oggi pomeriggio, faranno chiarezza su una questione che da giorni è sulla bocca di tutti: i provvedimenti che il corpo docenti ha deciso di prendere nei confronti di alcuni allievi per le mancate pulizie in casetta.

I daytime che sono stati trasmessi su Canale 5 da lunedì a mercoledì scorso, hanno aggiornato i telespettatori su varie richieste che Rudy Zerbi ha fatto alla produzione: in un primo momento il prof di canto ha proposto sei eliminazioni definitive (dei tre cantanti e ballerini che si sarebbero classificati ultimi nelle gare del dodicesimo speciale), poi ha ridimensionato tutto scegliendo di punire soltanto la sua squadra.

Raimondo Todaro ha adottato la stessa "strategia" nei confronti di un solo alunno del suo team, così Mattia, Aaron, Piccolo G e Tommy Dali hanno dovuto fare le valigie e raggiungere la sala relax.

Spoiler decisivi su alcuni titolari di Amici

Nell'attesa di conoscere il verdetto di Todaro sul suo futuro nella scuola, Mattia ha continuato a ribadire di non sentirsi responsabile dello sporco in casetta.

Il ballerino ha detto più volte di aver aiutato rispettando i suoi turni di pulizie, ma in pochi gli hanno dato retta: anche la produzione di Amici ha inserito il ragazzo nella lista di coloro che hanno collaborato meno nelle faccende domestiche.

A schierarsi dalla parte di Zenzola, sono state due persone a lui molto care: mamma Giulia, ad esempio, su Twitter ha pubblicato una foto che mette a paragone il letto ordinato del figlio e quelli in "subbuglio" degli altri.

Non contenta, la donna ha anche condiviso sul proprio account questo pensiero di una fan: "Solo Samu ha detto la verità su Mattia. Poteva fare di più, come molti lì dentro, ma da qui a dire che fa zero no. Non è l'unico a fare solo il suo, del resto non sono obbligati".

Anche Christian Stefanelli, ex allievo del talent e amico fraterno del pugliese, ha usato i social per difenderlo: "Hanno tutti paura di sfidarsi lì, tranne lui. Chissà perché".

La riflessione sull'amore nato ad Amici

Christian e la madre di Mattia, dunque, non approvano la presenza del ragazzo nel gruppetto degli allievi che rischiano un serio provvedimento per le mancate pulizie della casetta. Tanti fan di Amici, però, si sono schierati con i titolari che sostengono che Zenzola non ha mai aiutato a pulire, anzi che lascerebbe le sue cose in giro creando disordine.

Se il ballerino sarà punito da Todaro lo si saprà tra qualche ora, quando trapeleranno le anticipazioni dettagliate della dodicesima puntata (registrata il 1° dicembre e in onda in tv domenica 4).

Nel frattempo, Mattia ha espresso dubi sulla storia con Maddalena. Parlando con Tommy in sala relax, il giovane ha detto di stare male anche a causa della fidanzata

"Sono qui solo per ballare", ha ripetuto più volte il danzatore.