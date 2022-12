Quello che andrà in onda oggi, mercoledì 7 dicembre, sarà l'ultimo daytime settimanale di Amici. Il talent-show, infatti, sta per concedersi una breve vacanza approfittando del ponte dell'Immacolata. Non cambia, invece, la programmazione delle puntate della domenica pomeriggio: l'11/12, infatti, sarà trasmesso lo speciale registrato martedì scorso, quello che ha visto l'eliminazione di Ludovica Grimaldi per volere del suo insegnante Emanuel Lo.

Aggiornamenti sugli appuntamenti con Amici

Esattamente come Uomini e Donne, anche Amici sta per interrompere la sua regolare programmazione per il ponte dell'Immacolata: giovedì 8 e venerdì 9 dicembre, il daytime del talent non andrà in onda e lascerà spazio a film natalizi.

I fan del programma di Maria De Filippi, però, possono stare tranquilli: lo speciale previsto per domenica 11 sarà trasmesso al solito orario, ovvero a partire dalle ore 14 circa.

Solamente il pomeridiano, dunque, subirà un piccolo stop per poi ricominciare lunedì 12 con un nuovo appuntamento.

Nemmeno le registrazioni settimanali del format Mediaset si fermeranno: le prossime, infatti, si sa già che saranno il 13 dicembre: confermato, dunque, lo spostamento delle riprese dal giovedì al martedì pomeriggio.

Spoiler sulla tredicesima puntata di Amici

Come detto in precedenza, la puntata di Amici che è stata registrata il 6 dicembre andrà in onda regolarmente domenica prossima. Le anticipazioni che stanno circolando in rete da meno di 24 ore, fanno sapere che un'allieva ha dovuto abbandonare la scuola definitivamente perché è risultata l'ultima nella classifica generale del ballo.

Emanuel Lo ha deciso di mandare via Ludovica dopo aver saputo che era il fanalino di coda della sua categoria. La ragazza non ha neppure potuto usufruire del banco del pubblico perché la maestra Celentano ha chiesto ed ottenuto la sua "abolizione" per quanto riguarda i danzatori della classe.

A giudicare la gara del tredicesimo speciale, sono stati in tre: Garrison, Veronica Peparini e Kledi hanno dato i voti più volti a Isobel, mentre Rita non ha convinto e ha rischio grosso.

I tre migliori ballerini, inoltre, hanno vinto la possibilità di partecipare ad un casting per rientrare nel videoclip di un importante gruppo urban internazionale.

I cantanti di Amici messi alla prova

La gara di canto della tredicesima puntata di Amici, invece, ha avuto come giudice d'eccezione Emma Marrone: l'artista ha ascoltato i nuovi inediti dei ragazzi (solamente Cricca e Tommy Dali si sono esibiti con il loro primo singolo) e ha apprezzato soprattutto quelli di Angelina e Piccolo G.

Ancora una volta, invece, Niveo si è classificato ultimo e in settimana dovrà sostenere un esame per cercare di convincere Lorella Cuccarini a restituirgli la maglia da titolare. Il cantautore è nuovamente a rischio eliminazione nonostante sia uno dei più amati dal pubblico, che continua a premiarlo nelle votazioni online sui siti delle radio.

La prossima settimana, invece, gli allievi della categoria canto dovranno misurarsi con l'interpretazione di cover che dovranno scegliere personalmente: Maria De Filippi ha dato quest'anticipazione nel corso delle riprese del 6 dicembre.

Dopo circa 15 giorni di tensioni e provvedimenti disciplinari, martedì scorso i ragazzi della scuola hanno ricevuto solamente complimenti sia da parte dei professori che dei giudici esterni, tutti molto contenti delle performance sia di canto che di ballo alle quali hanno assistito (Veronica Peparini, in particolare, ha detto che le sarebbe tanto piaciuto lavora con Samu).