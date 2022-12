Si è appena conclusa la puntata pomeridiana di Amici, un appuntamento decisivo per un bel po' di ragazzi del cast. Per tutta la settimana non si è parlato d'altro che dei provvedimenti disciplinari che i professori avrebbero dovuto prendere per le mancate pulizie della casetta. I verdetti sui talenti a rischio (soprattutto Mattia, Tommy, Piccolo G e Aaron) sono stati comunicati nel corso della puntata del 1° dicembre.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

La puntata di Amici andata in onda il 1° dicembre era molto attesa, in quanto da giorni si discute delle punizioni che gli allievi meriterebbero per non aver pulito abbastanza la casetta nella quale vivono.

I daytime andati in onda da lunedì 28 a mercoledì 30 novembre sono stati interamente dedicati al racconto di ciò che è successo nella scuola dopo lo speciale di domenica scorsa.

Rudy Zerbi ha avanzato un paio di proposte alla produzione, l'ultima delle quali riguardava solamente i ragazzi del suo team. Il Zerbi ha fatto fare la valigia ad Aaron, Tommy e Piccolo G di fare la valigia e recarsi in sala relax in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Ai tre talenti a rischio si è aggiunto anche Mattia per volontà di Raimondo Todaro: il ballerino ha protestato per essere finito nel gruppo dei "peggiori", ma nulla ha fatto cambiare idea al suo insegnante.

Appuntamento decisivo con Amici

Se Aaron, Piccolo G e Tommy Dali hanno accettato qualsiasi punizione pensata da Zerbi, Mattia ha detto più volte di non capire il motivo per il quale era in bilico (Mattia è stato difeso dalla mamma e Christian).

Rudy e Raimondo hanno avuto qualche giorno di tempo per pensare bene al provvedimento da "infliggere" ai talenti della loro squadra: a differenza del collega che ha tirato in ballo tutto il suo team, Todaro se l'è presa soltanto con Zenzola (ritenendo Megan e Samuel "non colpevoli" nella questione sporcizia in casetta).

Novità sui protagonisti di Amici

Prima di emettere una "sentenza", Zerbi si è confrontato con i suoi alunni e li ha rimproverati duramente per la brutta figura che hanno fatto con il pubblico e con la produzione.

Rudy ha scelto di punire Aaron, Tommy e Piccolo G togliendogli il cellulare per un mese: i tre cantanti non potranno usare il telefono se non per parlare con i parenti stretti sempre tramite la supervisione degli autori.

Quello del professore di canto è stato un provvedimento serio, ma non il peggiore che i ragazzi potessero aspettarsi: il docente non ha voluto eliminare nessun allievo anche per evitare di ritrovarsi senza una squadra visto che tutti erano a rischio.

Anche Mattia ha avuto un faccia a faccia con Raimondo, un incontro che non è stato "pacifico" come quello tra Zerbi e i titolari del suo team. Todaro ha strigliato Zenzola ricordandogli che tutti (sia compagni che insegnanti) l'hanno accusato di non aver pulito abbastanza, ma lui non ha voluto sentire ragioni e si è sempre detto estraneo ai fatti.

"Fai sempre la vittima, non capisci mai quello che ti viene detto", ha tuonato l'insegnante, elencando al giovane tutti gli atteggiamenti sbagliati che ha avuto da quando è entrato nella scuola a metà settembre.

"Vado via, per me è tutto esagerato", ha ripetuto più volte il ragazzo discutendo con il suo prof di riferimento.