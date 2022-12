Sospese le registrazioni del pomeridiano di Amici 2022. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, anche quest'anno osserverà un lungo periodo di stop in daytime per la consueta sosta natalizia.

Per qualche settimana, quindi, gli spettatori e appassionati del programma dovranno fare a meno delle nuove puntate sia di domenica pomeriggio sia nel daytime feriale della rete ammiraglia Mediaset

Domenica 18 dicembre l'ultima puntata di Amici 2022 su Canale 5, poi la pausa

Nel dettaglio, l'ultima puntata domenicale di Amici 2022 è in programma il 18 dicembre su Canale 5.

Alle 14:00 in punto, Maria De Filippi condurrà un nuovo appuntamento del suo seguitissimo talent show, dove si svolgeranno le ultime sfide per i cantanti e ballerini che sono in gara e mirano a conquistare un posto d'accesso al serale di questa ventiduesima edizione.

Tuttavia, le anticipazioni di questa ultima puntata dell'anno, rivelano che non ci sarà nessuna nuova eliminazione: tutti gli allievi della scuola potranno portare avanti il loro percorso all'interno della scuola e trascorrere così un Natale "sereno".

Sospese le registrazioni di Amici 2022: inizia la sosta natalizia per Maria De Filippi

Al momento, infatti, le registrazioni di Amici 2022 risultano sospese: il talent show non andrà in onda per qualche settimana su Canale 5 in vista del consueto stop natalizio e, di conseguenza, non ci saranno neppure le nuove riprese.

L'appuntamento con Amici riprenderà a partire da gennaio 2023, quando ripartiranno le registrazioni di questa seguitissima edizione e ci sarà spazio nuovamente per la messa in onda nella fascia del pomeriggio domenicale della rete ammiraglia Mediaset.

Per quanto riguarda, invece, la striscia del daytime pomeridiano su Canale 5, l'appuntamento con Amici 2022 andrà avanti fino al 23 dicembre, ma cambierà l'orario di programmazione.

Cambio programmazione per il daytime di Amici 2022 su Canale 5: ecco le novità

Il 21 dicembre, infatti, andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e donne del 2022, dopodiché dal giorno successivo inizierà la pausa natalizia per il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Di conseguenza, l'appuntamento con il daytime di Amici 22 verrà anticipato: la messa in onda il 22 e 23 dicembre 2022 sarà anticipata alle 14:45, ossia nello slot orario occupato tradizionalmente dal talk show dei sentimenti e andrà avanti fino alle 15:15 circa.

Dal 26 dicembre, in poi, anche la messa in onda del daytime di Amici 22 sarà sospeso su Canale 5: il talent show osserverà un lungo periodo di stop per la sosta natalizia e tornerà in onda nuovamente da gennaio 2023 in poi con le nuove attesissime puntate domenicali e quelle del daytime feriale.