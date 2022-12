Domenica 11 dicembre andrà in onda la nuova puntata di Amici 2022 su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la registrazione di questo tredicesimo appuntamento rivelano che c'è stato spazio per una nuova eliminazione diretta dalla scuola.

Tra gli ospiti di questa settimana, invece, è confermata la presenza in studio della cantante Emma Marrone.

Ludovica eliminata: anticipazioni Amici 2022 dell'11 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Amici 2022 in programma domenica pomeriggio dalle 14 in poi su Canale 5, rivelano che in studio arriverà Emma Marrone, come ospite di questa settimana.

Presente in studio anche Achille Lauro, che ha cantato dal vivo il suo nuovo singolo dal titolo "Che sarà".

Per quanto riguarda, invece, le sfide di questa settimana, ad avere la peggio è stata Ludovica, eliminata definitivamente dal cast di allievi di questa ventiduesima edizione.

Ludovica è stata sostituita dai prof stessi e, di conseguenza, non potrà usufruire neppure del banco del pubblico.

Mattia si conferma vincitore della prova Tim: anticipazioni Amici 2022 dell'11 dicembre

Per quanto riguarda la prova tim di questa settimana, ad avere la meglio è stato ancora una volta il ballerino Mattia Zenzola, che è riuscito così a imporsi sugli altri concorrenti conquistando il primo posto nella classifica che viene stilata dal pubblico social.

La prova Oreo di questa settimana, invece, è stata vinta da Maddalena.

In attesa di vedere in onda questa attesissima tredicesima puntata del pomeridiano di Amici 2022, come riportato dalla Guida Tv Mediaset, anche l'appuntamento di questa settimana sarà in onda in versione ridotta.

L'appuntamento con Amici 2022 dell'11 dicembre ancora in versione ridotta su Canale 5

La messa in onda del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi è in programma dalle ore 14 alle 16 circa e non invece fino alle 16:30, come era accaduto per tutta la prima parte di questa stagione autunnale.

Un cambio programmazione che era dettato dall'esigenza di evitare lo scontro diretto con i match dei Mondiali di calcio, previsto per domenica pomeriggio su Rai 1.

Non si esclude che da gennaio 2023, la messa in onda degli speciali domenicali di Amici 22 possa tornare a coprire la durata di due ore e mezza circa.

Intanto, dal punto di vista Auditel, la trasmissione di Maria De Filippi continua ad essere leader indiscussa della domenica pomeriggio, con una media di spettatori che arriva a superare il muro dei tre milioni a settimana e picchi di share che hanno raggiunto anche il 25% su Canale 5.