Il daytime di Amici che è andato in onda oggi, mercoledì 21 dicembre, è stato dedicato anche ad alcune coppie che si sono formate durante l'anno in casetta.

Mattia sta ancora soffrendo per la rottura con Maddalena: neppure Maria De Filippi è riuscita a consolare il ragazzo con una chiacchierata a distanza. Anche tra Megan e Gianmarco c'è maretta: il ballerino ha chiesto alla fidanzata una pausa di riflessione e qualche fan sospetta possa averci a che fare qualcosa Isobel, nuova allieva con la quale Petrelli va molto d'accordo.

Aggiornamenti sulle coppie di Amici

La storia d'amore tra Mattia e Maddalena è finita da poco: è stata la ballerina di Amici a lasciare il compagno di classe dopo un periodo di incomprensioni e distacco. Oggi, 21 dicembre, i telespettatori sono stati aggiornati su quello che è accaduto in casetta dopo la rottura tra i due titolari della scuola.

Zenzola è stato sorpreso da Maria De Filippi con il muso lungo e la testa tra le nuvole: spronato dalla conduttrice a rendere pubblico il suo stato d'animo, il giovane ha ammesso di pensare ancora a Svevi e alle belle emozioni che gli ha fatto provare quando erano in coppia.

La padrona di casa ha cercato di dare una mano al titolare del team Todaro, proponendogli anche un faccia a faccia con l'ex fidanzata, ma lui ha preferito non incontrarla.

"Ci parliamo pochissimo, è tutto diverso. Mi fa stare male", ha detto il pugliese prima di raggiungere gli altri e scoppiare a piangere.

Tra le lacrime, infatti, Mattia si è chiesto: "Ma come può essere tutto finito? Da un momento all'altro poi".

I dubbi del protagonista di Amici

Un'altra coppia della quale si sono occupati oggi gli autori di Amici, è quella formata da Gianmarco e Megan.

La convivenza in casetta sembra non stia facendo bene ai due che, fatta eccezione per qualche momento di coccola, sono sempre più lontani. La ballerina ha cercato di fare pace col fidanzato raggiungendolo in salone, ma lui ha spiazzato lei e tutto il pubblico, chiedendo una pausa di riflessione.

Petrelli ha detto di non sentire più le emozioni dell'inizio e di non voler vivere una relazione così: Ria ha accettato la richiesta del compagno di classe e gli ha lasciato il tempo di cui lui necessita per capire cosa farne del loro rapporto.

I vari amori che sono sbocciati tra i titolari di quest'anno, dunque, sono quasi o finiti oppure in stand-by: gli unici ad andare ancora d'accordo, sono i cantanti Federica e Piccolo G.

L'ombra di Isobel su Petrelli e Megan

Da quando è stato mandato in onda il momento in cui Petrelli ha chiesto a Megan una pausa, molti fan di Amici hanno subito pensato ad una "terza persona" che potrebbe aver mandato in crisi il ballerino.

Da qualche giorno, infatti, sui social network si vocifera di un possibile interesse di Gianmarco per Isobel, allieva alla quale appare sempre più vicino sia in casetta che sul web (circolano anche i video di Tik Tok dove il ragazzo prende scherzosamente in giro la compagna per il suo italiano non eccellente).

La richiesta del danzatore hip-hop di allontanarsi un po' dalla fidanzata per capire se è giusto rimanere in coppia oppure se è meglio proseguire l'avventura singolarmente, ha portato alcuni spettatori a pensare che la bionda australiana potrebbe aver fatto vacillare tutte le certezze sentimentali del romano.

Intanto, in casa sono arrivate le tre aspiranti alunne che Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo vorrebbero nei loro team: Aurora, Valeria e Vanessa vivranno con il resto della classe fino alla prossima registrazione, attualmente prevista all'inizio di gennaio.