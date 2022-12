L'appuntamento con Amici 22 cambia programmazione su Canale 5. Il prossimo 25 dicembre la trasmissione di Maria De Filippi non sarà in onda nella fascia del primo pomeriggio, dato che non è prevista la messa in onda televisiva.

Tuttavia, le anticipazioni del talent show rivelano che i fan possono stare tranquilli perché saranno comunque assicurate dei contenuti su Witty Tv e, intanto, cresce già l'attesa per le prossime nuove puntate di questa edizione, dove ci sarà spazio in primis per le sorti di Niveo, ancora una volta ultimo in classifica.

Cambio programmazione Amici 22: salta la puntata del 25 dicembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 22 subirà delle modifiche legate alla programmazione televisiva su Canale 5.

Quella di domenica 18 dicembre è stata l'ultima puntata del talent show di questo anno, visto che domenica 25 dicembre l'appuntamento con Amici 22 non sarà trasmesso su Canale 5.

Questa settimana non sono previste nuove registrazioni per il talent show che, da questa settimana, andrà in pausa per il consueto stop natalizio.

La messa in onda del talent show riprenderà regolarmente da gennaio 2023 con le nuove attesissime puntate che porteranno alla scelta dei concorrenti che accederanno poi al serale di questa edizione.

Il daytime di Amici 22 cambia orario: anticipazioni programmazione

Novità e cambiamenti anche per quanto riguarda la programmazione del daytime pomeridiano di Amici 22 su Canale 5. Il 22 e 23 dicembre, infatti, l'appuntamento verrà anticipato alle 14:45, complice lo stop natalizio di Uomini e donne che sarà in onda fino al 21 dicembre.

Dal 26 dicembre in poi, invece, il daytime del talent show verrà sospeso e riprenderà regolarmente dal 9 gennaio in poi sempre alle 16:05 circa.

Ma cosa succederà nel corso delle prossime nuove puntate di Amici 22? Per i cantanti e ballerini del talent show pomeridiano di Maria De Filippi sono previste nuove sfide ed esami in vista dell'atteso serale, dove si arriverà alla proclamazione dell'allievo vincitore di questa edizione.

Niveo ancora a rischio uscita: anticipazioni Amici 22 nuove puntate

Grande attesa in primis per le sorti di Niveo, il cantante del team di Lorella Cuccarini che anche nel corso della puntata finale di questo 2022, si è posizionato all'ultimo posto in classifica.

Il percorso di Niveo, quindi, sembra essere ancora una volta a rischio dato che Rudy Zerbi non ha mai nascosto il suo desiderio di eliminarlo dal cast del talent show, per lasciare spazio ad un nuovo allievo.

Quale sarà, a questo punto, la decisione finale? Niveo rischierà il posto davvero nel corso delle nuove puntate di Amici trasmesse a gennaio? Lo scopriremo nel corso delle prossime attesissime registrazioni di questa edizione.