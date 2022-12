Nel daytime di giovedì 1° dicembre i telespettatori di Amici di Maria hanno visto Raimondo Todaro confrontarsi duramente con il giovane Mattia Zenzola. L'allievo, insieme ad altri suoi compagni di classe, ha ricevuto un provvedimento disciplinare per non aver collaborato alla pulizia della casetta. Secondo l'insegnante, l'atteggiamento di Zenzola sarebbe poco rispettoso.

Raimondo Todaro furioso con Zenzola

Ad Amici alcuni allievi hanno ricevuto un provvedimento disciplinare a causa del disordine presente nella casetta dove alloggiano. Tra questi c'è stato anche Mattia Zenzola.

Nel daytime del 1° dicembre, Todaro ha chiesto un confronto con il ballerino di latino-americano: quest'ultimo, anziché scusarsi, ha ribadito di avere pulito quanto i suoi compagni. Secondo l'allievo, i ragazzi che lo hanno accusato di non collaborare sono gli stessi che lo vorrebbero fuori dal talent show. La presa di posizione di Mattia ha mandato su tutte le furie il suo insegnante: "Tu non sai stare al mondo".

Todaro ha spiegato al ballerino che non sarebbe neanche particolarmente furbo: infatti nonostante venga continuamente preso di mira per il suo comportamento, lui fa di tutto per rendersi antipatico agli occhi degli altri. Secondo il docente, l'allievo non sarebbe mai propenso ad ascoltare i consigli degli altri e spesso direbbe la sua anche quando dovrebbe stare in silenzio.

Poi Todaro è tornato su una vecchia questione: alcune settimane fa al ragazzo era stato chiesto di ballare con un paio di pantaloni nuovi in puntata, ma Zenzola aveva invece indossato un vecchio indumento. Per Raimondo Todaro si è trattato di una mancanza di rispetto: "Se fai così mi fai girare le p...e, a me non devi prendermi in giro".

Secondo l'insegnante, quindi, Mattia Zenzola avrebbe un atteggiamento snervante che porta le persone a perdere la pazienza, quindi ha chiesto al suo allievo di cambiare atteggiamento, altrimenti dovrà abbandonare la scuola.

Todaro aveva voluto far tornare Zenzola in questa edizione di Amici

Mattia Zenzola aveva partecipato ad Amici di Maria già lo scorso anno.

Poco prima del Serale di Amici, l'allievo si era però infortunato alla caviglia ed era stato costretto ad abbandonare il programma.

Per dare una nuova possibilità al ballerino, quindi Todaro aveva proposto alla produzione del talent show di farlo tornare tra i banchi nell'edizione 2022/2023. Dal momento che la richiesta di Raimondo Todaro è stata accolta, quindi Mattia Zenzola ha avuto la possibilità di tornare nella scuola.