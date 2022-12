Le anticipazioni sulle fiction Rai per la stagione tv 2023 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di un bel po' i titoli che sono già attesissimi dal pubblico.

Tra questi spicca Mare Fuori 3, la serie tv di Rai 2 che ha saputo conquistare ed intercettare il gradimento di una vasta fetta di pubblico composta da giovani e giovanissimi, e adesso tornerà con un nuovo ciclo di episodi inediti.

Spazio anche al ritorno di Che Dio ci aiuti 7, la serie con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, che quest'anno subirà importanti cambiamenti.

Confermati Che Dio ci aiuti 7 e Ricciardi 2: anticipazioni fiction Rai 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction Rai per la stagione televisiva 2023 rivelano che tra i titoli confermati che torneranno in onda in prime time da gennaio in poi, figura Che Dio ci aiuti 7 con la coppia Elena Sofia Ricci - Francesca Chillemi.

Quest'anno, tra le due attrici, ci sarà una vera e propria staffetta dato che il volto di Suor Angela lascerà le redini del convento nelle mani di Azzurra, interpretata proprio dall'ex Miss Italia.

Tra i titoli confermati per la nuova stagione televisiva Rai figura anche Il Commissario Ricciardi 2 con Lino Guanciale che, nel corso della stagione 2023, tornerà in onda in prime time anche sulla seconda rete della tv di Stato con la nuova stagione de La Porta Rossa.

Lolita Lobosco 2 torna in prime time: anticipazioni fiction Rai 2023

E poi ancora, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai rivelano che ci sarà spazio anche per la messa in onda de Il Nostro Generale, la serie incentrata sulle gesta del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto, la cui messa in onda è in programma da gennaio.

Ci sarà spazio anche per il ritorno di un altro titolo amatissimo dal pubblico: trattasi de Le Indagini di Lolita Lobosco 2, la serie poliziesca con Luisa Ranieri, che tornerà in onda in prime time con un nuovo ciclo di appuntamenti dopo il boom di ascolti della prima serie, che ha registrato anche picchi di 7 milioni di spettatori.

Mare Fuori 3 confermata in prime time: anticipazioni nuove fiction Rai

Tra i titoli confermati per la stagione televisiva 2023 spicca Mare Fuori 3: le nuove puntate della serie incentrata sulle vicende dei giovani detenuti nel carcere minorile di Napoli sarà trasmessa in prime time su Rai 2 tra gennaio e febbraio.

Le anticipazioni sulle nuove serie televisiva proposte da mamma Rai nel corso della prossima stagione tv, rivelano che ci sarà spazio anche per la messa in onda di Sei Donne, che vedrà protagoniste Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico, Maya Sansa, Alessio Vassallo e Ivana Lotito, destinata sempre al prime time della rete ammiraglia.

Grande attesa anche per la messa in onda di Fiori sopra l'inferno, la nuova serie televisiva che vedrà protagonista Elena Sofia Ricci, anche questa destinata al prime time del 2023.

Insomma, una nuova stagione che si preannuncia particolarmente ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati del genere fiction Rai che, anche in questa stagione autunnale, ha saputo intercettare il gradimento del pubblico, conquistando ascolti importanti in prime time con Mina Settembre 2 e Imma Tataranni, le due fiction più seguite dagli spettatori.