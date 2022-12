Le anticipazioni sulle fiction Rai del 2023 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di titoli che sono già attesissimi dal pubblico della tv di Stato.

È questo il caso di Che Dio ci aiuti 7, la serie televisiva con Francesca Chillemi e Elena Sofia Ricci, che tornerà in onda da gennaio in poi in tv.

Su Rai 2, invece, slitta il debutto di Mare Fuori 3, la cui messa in onda è prevista dopo il Festival di Sanremo 2023.

Fiction Rai 2023, anticipazioni e calendario partenze: si parte con Lolita Lobosco 2

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai del 2023 rivelano che la stagione sarà aperta dalla seconda serie di Lolita Lobosco con protagonista Luisa Ranieri.

Le nuove puntate sono in programma di domenica sera, a partire dall'8 gennaio e andranno avanti fino al 12 febbraio su Rai 1.

Per vedere in onda Che Dio ci aiuti 7, invece, bisognerà attendere giovedì 12 gennaio: è questa la data in cui sarà trasmessa la prima puntata della nuova stagione della serie con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.

Un capitolo molto atteso dagli spettatori, dato che si assisterà all'uscita di scena di suor Angela: il volto storico della Serie TV lascerà le redini del convento nelle mani di Azzurra, interpretata dall'ex Miss Italia, reduce a sua volta dal successo di Viola come il mare con Can Yaman.

Il Commissario Ricciardi 2 da febbraio: anticipazioni fiction Rai 2023

Il prossimo gennaio 2023 sarà anche la volta del debutto de Il Nostro Generale, la serie con Sergio Castellitto in quattro puntate, prevista il 9-10-16-17 gennaio.

Tra i nuovi titoli previsti spicca anche Blackout, la nuova fiction con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino che debutterà il 23 gennaio in prime time.

Tra i titoli più attesi del 2023 di Rai Fiction spicca anche Il Commissario Ricciardi 2, la serie poliziesca con protagonista Lino Guanciale, che sarà in onda da lunedì 27 febbraio su Rai 1.

Il debutto di Mare Fuori 3 slitta a febbraio: anticipazioni nuove fiction 2023

E poi ancora, le anticipazioni sul calendario delle fiction Rai del 2023 rivelano che il debutto di Mare Fuori 3 slitta a febbraio.

In un primo momento si era parlato anche di una possibile messa in onda da gennaio ma, alla fine, la Rai ha scelto di posticipare la data di inizio al 15 febbraio.

La serie con Carmine Recano e Carolina Crescentini andrà in onda a partire dalla settimana successiva al Festival di Sanremo 2023 e, a tal proposito, non si esclude che l'amatissimo cast della fiction Mare Fuori 3 possa essere ospite anche sul palco dell'Ariston per promuovere le nuove puntate.

Tra i titoli in programma nel prime time del prossimo anno di Rai 2, spicca anche La Porta rossa 4 con protagonista Lino Guanciale, in onda da gennaio in poi.