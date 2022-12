Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 su Canale 5 nonché sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera americana, in merito alle puntate che saranno trasmesse da lunedì 26 a sabato 31 dicembre, rivelano che Bill dirà a Katie di essere infuriato per la distanza che li divide, mentre Zende scoprirà che Paris e Thomas saranno coinquilini. Carter, intanto, proporrà a Quinn di fuggire assieme lasciando la donna di stucco, nel frattempo Bill dirà a Ridge e Brooke di aver perso per sempre Katie.

Quest'ultima e Carter si sfogheranno reciprocamente riguardo le loro paturnie sentimentali, mentre Zende e Paris finiranno a letto insieme per la prima volta. Hope, in ultimo, sarà sorpresa dopo aver appreso da Thomas che la sorella di Zoe non è tornata a casa la sera precedente, nel frattempo Katie dirà alle sorelle di aver capito che la sua storia con Spencer è arrivata a conclusione.

Thomas e Paris saranno coinquilini

Bill farà presente a Katie di essere adirato per la distanza che li separa e ciò farà nascere una lite tra i due. Zende, intanto, si paleserà nella nuova abitazione di Paris portandole un dono per l'inaugurazione. Giunto nell'appartamento, il ragazzo scoprirà sorprendentemente che Thomas e la sorella di Zoe saranno coinquilini.

A quel punto, il giovane Forrester ribadirà a Zende come l'accordo tra lui e Paris è soltanto temporaneo. Thomas, inoltre, vorrà rincuorare Zende dicendogli che presto lui e Paris avranno lo spazio che meritano.

Ridge, invece, vorrà sapere da Eric come può ancora provare dei profondi sentimenti per Quinn nonostante la stessa sia tornata così celermente con Carter.

Quest'ultimo e Quinn, intanto, s'incontreranno e l'attrazione reciproca sarà palpabile. L'avvocato, come se non bastasse, proporrà alla donna di fuggire assieme lasciando la stessa di sasso. Carter aggiungerà di essere disposto a lasciare tutto per lei e Quinn, di tutta risposta, gli dirà di amarlo.

Paris e Zende insieme

Poco dopo, Bill ammetterà a Brooke e Ridge di essersi reso conto che con Katie è finita per sempre, poi l'uomo chiederà aiuto a Logan.

A quel punto, Forrester senior dirà a Bill che non è compito di Brooke sistemare le sue faccende amorose.

Katie, successivamente, si troverà dinanzi a Carter, il quale sarà distrutto dopo che Quinn ha declinato il suo invito a fuggire insieme. Così l'avvocato e l'ex di Bill sfogheranno l'un l'altro le loro beghe sentimentali.

Paris rivelerà a Zende di aver istituito attraverso la Fondazione Forrester una borsa di studio a suo nome in favore del suo orfanotrofio. I due ragazzi, inoltre, faranno l'amore per la prima volta e saranno entusiasti di essere passati a uno stadio successivo del loro legame.

Al brunch, Katie farà presente alle sorelle che Carter ama realmente Quinn, mentre Eric proverà a mettere alle strette l'avvocato sulla relazione tra quest'ultimo e Fuller.

Hope, dopo aver scoperto che Paris e Thomas sono coinquilini, si meraviglierà del fatto che la ragazza non è tornata a casa la sera precedente.

Katie, infine, ci terrà a far presente a Donna e Brooke che la sua storia con Bill è chiusa per sempre.