Interessanti novità avverranno durante le nuove puntate di Beautiful visibili dal 5 al 10 dicembre su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Finn vorrà dare una chance al rapporto con sua madre Sheila Carter. Ridge Forrester, invece, sorprenderà la matrigna Quinn Fuller a casa di Carter Walton.

Beautiful, puntate 5-10 dicembre: Brooke e Ridge sorprendono Quinn e Carter insieme

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate in onda da lunedì 5 a sabato 10 dicembre in televisione rivelano che Justin racconterà a Ridge e Brooke di aver trovato Quinn e Carter Walton in intimità. La coppia, a questo punto, si precipiterà furiosa a casa dell'avvocato per affrontarlo una volta per tutte.

Qui, i due lo troveranno insieme alla creatrice di gioielli. Proprio quest'ultima si giustificherà ammettendo che Eric è al corrente di tutta la questione. Tuttavia, lo stilista e Logan non crederanno alla giustificazione di Quinn.

Eric, intanto, confesserà a Katie di non poter più soddisfare sua moglie visto che è diventato impotente. Brooke apparirà incredula e sconvolta dalle confessioni di Quinn e per questo deciderà di farne parola con la sorella. Alla fine, Katie confermerà tale versione.

Finn vuole approfondire la conoscenza di Sheila

Nelle puntate 5-10 dicembre di Beautiful, Katie racconterà a Brooke che Quinn ha detto tutta la verità visto che è stato Eric a spingere la moglie a tradirlo con Carter.

Ridge, nel frattempo, cercherà di convincere suo papà a lasciare la matrigna. Ma il capostipite dei Forrester confiderà a suo figlio di sentirsi troppo solo nella grande casa.

Nel frattempo, Hope e Finn avranno un confronto sui loro matrimoni e sul ritorno di Sheila a Los Angeles. In questo frangente, il bel dottorino confiderà di voler approfondire la conoscenza con la sua madre biologica nonostante la disapprovazione di sua moglie Steffy.

Lo stilista cerca di convincere Eric a cacciare la matrigna

Alla tenuta Forrester, Ridge cercherà di convincere Eric a cacciare la matrigna per mettere fine al castello di bugie. Finn confiderà ad Hope cosa prova nei confronti della madre mentre Brooke e lo stilista non capiranno i motivi che hanno spinto il capostipite a comportarsi in questo modo.

Intanto, Thomas mostrerà ad Hope le sue nuove creazioni, provocandone la sua ammirazione. In questo frangente, la madre di Beth apparirà molto stupita dal grande cambiamento del padre di Douglas. Logan si augurerà che la loro vita migliori da ora in poi grazie anche al successo della prossima collezione per la Hope for the future. Un dialogo, che sarà spiato da Steffy, la quale sospetterà che suo fratello abbia ancora un interesse per l'ex moglie. Alla fine, Thomas cercherà di rassicurarla, informandola di nutrire per Hope solo un profondo affetto.