Momenti ad alta tensione si vivranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful trasmesse a fine dicembre negli Usa. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Finn e Steffy Forrester vivranno attimi di paura quando Sheila Carter (Kimberlin Brown) si imbucherà in casa loro con una richiesta da farli.

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy e Finn ricevono una sgradita sorpresa

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse attualmente sull'emittente americana Cbs annunciano momenti di paura per Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan), tra i personaggi più amati dello sceneggiato a stelle e strisce.

Scendendo nei dettagli, la coppia dovrà affrontare un nuovo incubo dopo aver scoperto che la verità su Sheila. I genitori di Hayes, infatti, scopriranno che la criminale non è morta sbranata da un orso ma in realtà viva e vegeta. Per questo motivo, Carter deciderà di fuggire da Los Angeles, sebbene per poco.

I portali annunciano che la casa sulla scogliera piomberà nel caos più totale quando Steffy e Finn riceveranno una sorpresa sgradita.

Sheila si introduce di nascosto in casa di suo figlio

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, trasmesse a fine dicembre in America e nel 2023 in Italia, Sheila si introdurrà di nascosto in casa del figlio. La criminale, infatti, indosserà per l'occasione un cappotto nero e un cappuccio per nascondere la sua identità visto che è ricercata dalla polizia per essere fuggita dall'arresto e per aver sparato a Steffy e Finn.

Ed ecco, che la complice di Deacon interromperà una serata piacevole tra la nuora e il bel dottorino, destando il panico generale. A tal proposito, i genitori di Hayes cercheranno di resistere a Sheila e alla minaccia che essa rappresenta, facendo fronte unito.

La criminale implora alla coppia un'altra possibilità

Purtroppo Sheila dimostrerà di non considerarsi una minaccia e per questo chiederà a gran voce di essere ascoltata.

Finn e sua moglie Steffy, infatti, saranno in difficoltà quando la criminale li implorerà di avere un'altra possibilità e quindi un posto nella loro famiglia come tanto ha desiderato per tutto questo tempo. Una richiesta che ovviamente andrà a vuoto e per questo Carter sarà costretta a usare nuovi diabolici piani per raggiungere il suo scopo.

Per questo motivo, non si escludono nuovi grattacapi della complice di Deacon Sharpe ai danni della coppia. Cosa deciderà di fare Sheila?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni, ricordando che le vicende ambientate alla Forrester Creations sono in onda da lunedì al sabato su Canale 5 e in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".