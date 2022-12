Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da martedì 27 a sabato 31 dicembre, Carter soffrirà molto quando Quinn gli comunicherà che dovranno interrompere la loro relazione. Inoltre Thomas ribadirà a Hope che tra lui e Paris c'è solo un rapporto di stima ed amicizia, mentre Donna confesserà alle sue sorelle di amare ancora Eric.

Carter dice a Quinn di fuggire insieme

La soap tv americana non sarà trasmessa lunedì 26 dicembre, in quanto sulla rete ammiraglia Mediaset ci sarà il film commedia "L'amore non va in vacanza" con Cameron Diaz e Kate Winslet.

Nelle puntate di "Beautiful" che andranno in onda dal 27 al 31 dicembre, Thomas riferirà a Paris che non è riuscito ad acquistare il nuovo appartamento e le proporrà di dividerlo. La ragazza ne parlerà con Zende e non sarà per nulla contento della cosa, ma darà il suo assenso. Intanto Quinn andrà presso l'abitazione di Carter e gli dirà che Eric non è più d'accordo con la loro relazione e che di conseguenza si dovranno separare. Lo Walton sarà turbato e persuaderà in ogni modo la Fuller a scappare insieme.

Zende e Paris passano tutta la notte insieme

Secondo le anticipazioni televisive fino al 31 dicembre, Carter non si arrenderà all'idea di aver perso Quinn e le esternerà i suoi sentimenti a più riprese.

La donna però non se la sentirà di abbandonare Eric e resterà al fianco del marito. Intanto Bill sarà propenso a riallacciare i rapporti con Katie e a tal fine gli confesserà di essere totalmente cambiato nell'ultimo periodo. La Logan però non mancherà di manifestare i suoi dubbi e non sembrerà intenzionata a dargli altre possibilità.

Nel frattempo Zende sarà particolarmente restìo al fatto che la sua compagna viva con Thomas, ma deciderà comunque di fidarsi del giovane Forrester. La Buckingham e Zende passeranno tutta la notte insieme, al punto che per la prima volta avranno un rapporto intimo. In tutto questo Katie raggiungerà Carter nella sua abitazione.

I due inizialmente avranno un duro confronto, ma successivamente dialogheranno sulle loro rispettive situazioni personali.

Bill si rivolge a Brooke e Ridge per recuperare il rapporto con Katie

In base agli spoiler della prossima settimana, lo Walton confesserà a Katie di provare dei forti sentimenti verso Quinn sperando in futuro di poter avere accanto a sé una donna che lo ami. La Logan invece continuerà a soffrire per come sono andate le cose con Bill. Quest'ultimo si rivolgerà a Ridge e Brooke per tentare di riavvicinarsi alla moglie.

Inoltre Thomas chiarirà a Hope che tra lui e Paris vi è solo un legame di amicizia e nient'altro. Infine Donna confesserà alle sue sorelle che non ha il coraggio di dire ad Eric di essere innamorata di lui, mentre Katie spiegherà alle altre Logan come si sia accorta di avere molte affinità con Carter.