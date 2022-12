Interessanti novità avverranno durante le nuove puntate di Beautiful trasmesse a dicembre negli Usa. Le trame della soap opera segnalano che Hope Logan (Annika Noelle) deciderà di portar via Douglas a Thomas Forrester quando scoprirà cosa ha fatto ai danni di sua madre Brooke.

Beautiful, anticipazioni: Hope porta via Douglas all'ex marito

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane attualmente in onda sulla Cbs annunciano che tutta l'attenzione sarà concentrata su Thomas Forrester. In dettaglio, il giovane avrà un confronto durissimo con suo padre.

In questa occasione, Ridge (Thorsten Kaye) ribadirà al figlio di essere molto arrabbiato per il suo comportamento dato che credeva cambiato. Di conseguenza, lo stilista non potrà fare a meno di ripudiare Thomas, rammentandogli di aver sopportato già abbastanza le sue malefatte e di essere arrivato al limite quando si è spacciato per Brooke, allertando gli assistenti sociali.

Ma non sarà solo Ridge ad avercela con Thomas, in quanto Hope (Annika Noelle) apparirà molto adirata con lui per tutte le menzogne finora raccontate. La donna, infatti, accuserà l'ex marito di aver approfittato dell'ingenuità di suo figlio per rovinare le nozze tra Brooke e Ridge. Alla fine, Logan gli annuncerà la decisione di portare Douglas ad abitare nella baita insieme ai suoi famigliari.

Steffy e Ridge cacciano Thomas dalla casa di moda per il complotto ai danni di Brooke

Ma i problemi per Thomas non finiranno qui. Dagli spoiler americani di Beautiful in onda nel 2023 in Italia si evince che Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) e suo padre decideranno di sbatterlo fuori dalla casa di moda, annunciandogli che possono fare a meno dei suoi modelli.

In questo modo, il figlio di Ridge perderà sia Douglas che il prestigioso lavoro alla Forrester Creations, dimostrando che il suo complotto ai danni di Brooke ha avuto severe conseguenze più di quanto si immaginava.

Bill pronto per un'altra battaglia

Allo stesso tempo, tutti gli occhi saranno focalizzati su Bill Spencer interpretato dall'attore Don Diamont.

L'editore, infatti, sottoporrà la sua vita a un'attenta analisi, tanto da rendersi conto che fare del bene alle persone non gli ha portato piaceri. Il padre di Wyatt avrà l' impressione di aver ricevuto solo dolore e umiliazione nonostante i suoi tentativi con le sorelle Logan. Di conseguenza, l'ex marito di Katie prenderà in mano la sua vita. Uno strano atteggiamento, che non potrà non essere notato da Liam (Scott Clifton), che ne chiederà una spiegazione. Alla fine, il magnate informerà il figlio di essere in procinto di iniziare un'altra battaglia.