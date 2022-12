Diversi colpi di scena avranno luogo nel corso delle puntate di Beautiful trasmesse nella settimana di Natale negli Usa.

Le trame della soap opera rivelano che Carter Walton e Katie Logan si avvicineranno durante le festività natalizie. Sheila Carter, invece, si darà alla fuga dopo che la polizia scoprirà che è ancora viva.

Beautiful, anticipazioni: Sheila riesce a scappare da Los Angeles

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate in programma a fine dicembre sull'emittente americana Cbs annunciano varie novità.

Scendendo nei dettagli, tutta l'attenzione sarà catalizzata da Sheila Carter.

Steffy, infatti, farà una rivelazione importante al vice-capo Baker. In questa occasione, la figlia di Ridge (Thorsten Kaye) dimostrerà di avere informazioni importanti relative al caso della suocera, ritenuta morta sbranata da un orso. In realtà la criminale penserà a un modo per fuggire, in modo da evitare la galera dopo aver inscenato la propria morte.

La donna, infatti, non avrà nessuna intenzione di ascoltare il consiglio di Deacon sulla pericolosità del suo piano: deciderà di scappare da Los Angeles e di sistemarsi in un nuovo nascondiglio.

Carter e Katie si scambiano un bacio sotto il vischio

Nelle puntate di Bold and Beautiful trasmesse nella settimana di Natale negli Usa, Katie riceverà una proposta per il futuro.

Non ci sono ancora dettagli precisi ma, a quanto pare, Bill (Don Diamont) potrebbe chiederle la mano oppure compiere un grande gesto per riconquistare il cuore della sorella di Brooke.

Gli spoiler annunciano che comunque Katie apparirà sempre più vicina a Carter. I due si baceranno sotto il vischio durante l'episodio natalizio del 23 dicembre.

Forrester, Spencer e Logan festeggiano insieme il Natale

Nel frattempo le famiglie Forrester, Spencer e Logan festeggeranno insieme le festività natalizie.

In questo frangente, Liam (Scott Clifton) farà un commovente discorso sulle tradizioni di Natale. A tal proposito, ognuno prenderà la parola per ringraziare Dio. In particolare, Steffy (Jacqueline MacInnnes Wood) ringrazierà il Signore per aver ricevuto un dono quando suo marito Finn (Tanner Novlan) è tornato dal regno dei vivi. Tale momento toccante sarà coronato da un altro "miracolo natalizio" per un altro personaggio.

Eric, invece, suonerà al piano per guidare tutti i suoi ospiti nel cantare dei celebri canti natalizi.