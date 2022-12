Cambio programmazione su Rai 1 a partire dal 12 dicembre 2022. Le novità della programmazione riguarderanno in primis la messa in onda de Il Paradiso delle signore 7, la soap opera del pomeriggio, che dopo un periodo di sospensione in daytime tornerà regolarmente su Rai 1.

Novità anche per quanto riguarda la messa in onda de L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna, il quale subirà ancora degli slittamenti in daytime dovuti ai Mondiali di calcio 2022.

Il Paradiso delle signore 7 torna in onda: cambio programmazione Rai dal 12 dicembre

Il cambio programmazione dal 12 dicembre interesserà l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7.

La messa in onda della soap opera con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina è stata messa in pausa per due settimane in daytime, per lasciare spazio all'appuntamento con i Mondiali di calcio 2022 in Qatar.

Le partite hanno trovato ampio spazio nella fascia del pomeriggio e di conseguenza non c'è stato spazio per la messa in onda delle nuove puntate della soap opera pomeridiana.

Da lunedì 12 dicembre, però, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 tornerà in onda regolarmente in prima visione assoluta.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 7 in daytime

Gli spettatori della soap opera avranno modo di vedere i nuovi episodi nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa.

Quest'anno la programmazione de Il Paradiso delle signore 7 non si ferma per Natale.

La messa in onda delle puntate è confermata anche durante le settimane centrali del mese di dicembre e si andrà avanti regolarmente fino a maggio 2023, quando si arriverà al gran finale di questa settima stagione che sta registrando ascolti eccezionali in daytime.

Con una media di quasi due milioni di spettatori e picchi che toccano anche il 24% di share su Rai 1, la soap riesce a dar filo da torcere ai programmi della concorrenza Mediaset.

L'Eredità slitta: cambio programmazione Rai dal 12 dicembre

Il cambio programmazione Rai dal 12 dicembre interesserà anche l'appuntamento con il quiz L'Eredità condotto da Flavio Insinna, che nel corso delle ultime settimane ha subito diversi slittamenti dovuti sempre ai Mondiali di calcio 2022.

Il 12 dicembre il quiz tornerà in onda nella fascia oraria delle 18:45, ma nelle giornate del 13 e 14 dicembre cambierà nuovamente l'orario.

La messa in onda della trasmissione condotta da Flavio Insinna tornerà in onda alle 18:25, subito dopo La Vita in diretta condotta da Alberto Matano. Nei giorni a seguire, invece, la programmazione del quiz tornerà a essere quella standard.

Amadeus torna in onda con I Soliti Ignoti il 12 dicembre su Rai 1

Nella serata di lunedì 12 dicembre ci sarà spazio anche per il ritorno de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus.

Dopo un lungo periodo di stop, la trasmissione condotta da Amadeus tornerà in onda nell'access prime time di Rai 1, ma non sarà trasmessa nelle giornate del 13 e 14 dicembre, quando alle 20 sono previsti gli ultimi incontri dei Mondiali, in attesa della finale prevista per il 18 dicembre 2022.

Intanto Amadeus, in queste settimane, si è dedicato anima e corpo al Festival di Sanremo 2023, annunciando anche i nomi dei Big che prenderanno parte alla kermesse musicale del 2023.

Tra i cantanti in gara spiccano Anna Oxa, Paola e Chiara, Giorgia, Elodie, Marco Mengoni e I Cugini di Campagna: un cast che promette molto bene e ha già entusiasmato i fan social.