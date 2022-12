Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della giornata del 21 dicembre 2022. A subire dei cambiamenti sarà la fascia oraria dell'access prime time, quella occupata tradizionalmente dai Soliti Ignoti, il game condotto da Amadeus.

Al pomeriggio, invece, non sono previste variazioni di palinsesto per Il Paradiso delle signore 7, dato che quest'anno la Rai ha scelto di non sospendere la soap nel periodo delle feste natalizie.

Salta Soliti Ignoti in access: cambio programmazione Rai 20 dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo 21 dicembre 2022 interesserà in primis la fascia dell'access prime time, quella che va dalle 20:35 alle 21:20 circa, tradizionalmente occupata dai Soliti ignoti.

Il game show condotto da Amadeus in questo ultimo periodo ha subito un bel po' di variazioni per lasciare spazio alla messa in onda dei Mondiali di calcio 2022.

Un palinsesto decisamente "ballerino" per Amadeus che, tuttavia, nel momento in cui è ritornato in onda con la sua amatissima trasmissione, ha subito ritrovato una media di quattro milioni di affezionatissimi.

Ebbene, per la giornata del 21 dicembre 2022, gli spettatori dei Soliti Ignoti che si collegheranno su Rai 1 alle 20:35 per seguire la nuova puntata, resteranno ancora una volta delusi.

Bruno Vespa al posto di Amadeus: cambio programmazione Rai del 21 dicembre

L'appuntamento di questo mercoledì sera con il game show risulta cancellato dalla fascia dell'access prime time, dato che al suo posto ci sarà spazio per la messa in onda di uno speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa.

La trasmissione di seconda serata, eccezionalmente per questo mercoledì sera, andrà in onda anche nella fascia oraria delle 20:35 per trasmettere un'intervista esclusiva di fine anno al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Ospite nel salotto di Vespa, il Premier farà il punto della situazione su quanto è stato fatto nel corso di questi primi mesi di governo e su quanto c'è da fare nel corso dei prossimi mesi del 2023.

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma: cambio programmazione Rai

Al pomeriggio, invece, non sono previsti cambi programmazione per Il Paradiso delle Signore 7. I fan della soap opera pomeridiana di Rai 1 con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina possono stare tranquilli, perché quest'anno non sono previsti stop legati alla messa in onda delle nuove puntate su Rai 1.

L'appuntamento con Il Paradiso 7 non si ferma a dicembre e sarà regolarmente in onda da lunedì al venerdì per tutte le settimane di messa in onda, comprese quelle del periodo delle feste.

Una sorta di "regalo di Natale" che la Rai ha voluto fare agli appassionati della soap opera, dopo che nelle settimane precedenti c'è stata la sospensione degli episodi inediti de Il Paradiso per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio 2022, che hanno trovato ampio spazio anche nella fascia pomeridiana.