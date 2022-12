Cuori 2 sta per tornare in onda in prima visione assoluta su Rai 1 con un nuovo ciclo di puntate. Dopo il successo della prima stagione, i vertici della tv di Stato hanno scelto di puntare nuovamente su questo prodotto e attualmente sono in fase di preparazione gli episodi che andranno a comporre la seconda stagione.

Tante le novità che gli spettatori avranno modo di vedere nel corso dei vari appuntamenti che saranno in onda su Rai 1 e una di queste riguarderà l'arrivo di una new entry particolarmente amata dal pubblico. Trattasi di Alessandro Tersigni, star de Il Paradiso delle signore 7.

Quando andrà in onda Cuori 2 su Rai 1

Le riprese di Cuori 2 continueranno a tenere impegnato il cast fino al prossimo gennaio 2023. La fiction, però, tornerà in onda in televisione solo nel corso della stagione autunnale.

Di conseguenza per vedere su Rai 1 i nuovi episodi di questa seconda stagione bisognerà attendere il periodo compreso tra settembre e dicembre 2023.

Intanto emergono già le prime anticipazioni su quelle che saranno le novità e tra queste spicca l'arrivo di un volto nuovo nel cast, che sicuramente non deluderà le aspettative del pubblico.

La star de Il Paradiso delle signore, Alessandro Tersigni, approda nel cast di Cuori 2

Per questa seconda stagione di Cuori è previsto l'arrivo in scena di Alessandro Tersigni, volto ben noto al pubblico del pomeriggio di Rai 1 per la sua partecipazione nella soap opera Il Paradiso delle signore.

Tersigni presta il volto a Vittorio Conti, uno dei personaggi più amati di sempre dal pubblico della serie italiana ambientata nel celebre grande magazzino milanese.

Il prossimo autunno, però, l'attore avrà un ruolo doppio sul piccolo schermo: non solo continuerà a essere la star de Il Paradiso delle signore, ma Tersigni sarà anche il protagonista di Cuori 2.

L'interprete di Vittorio Conti non sarà l'unico protagonista de Il Paradiso a essere presente nel cast della fiction destinata al prime time della rete ammiraglia Rai.

Neva Leoni, alias Tina de Il Paradiso delle signore, confermata nel cast di Cuori 2

Dopo la performance nella passata stagione, è confermata anche la presenza di Neva Leoni nel cast di Cuori 2.

L'attrice, che veste i panni di Tina Amato nel cast de Il Paradiso delle signore, è stata confermata tra i volti di punta della serie medical ambientata in un ospedale di Torino.

In questo modo i fan di Neva Leoni avranno la possibilità di rivederla in azione dopo la sua uscita di scena dal cast della soap opera, dove ha scelto di trasferirsi stabilmente a Londra per riprendere in mano le redini del suo matrimonio con il marito Sandro.