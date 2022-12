Nella casa del Grande Fratello Vip 7, in zona beauty, Giaele De Donà si è ritrovata su uno sgabello, dispiaciuta per la discussione avuta con Antonino Spinalbese e Micol Incorvaia ha cercato di consolare l'amica accogliendo lo sconforto della gieffina. Secondo la sorella di Clizia, la chiusura da parte dell'hair stylist le è apparsa eccessiva. L'influencer ha provato ad appoggiare l'imprenditrice e darle il tempo di mettere assieme i pezzi di quanto accaduto nel corso di ieri, mercoledì 21 dicembre 2022. De Donà si è definita una persona delusa per aver ricevuto frasi molto dure da parte dell'ex di Belen Rodriguez, dall'assenza di tatto e anche dalla rabbia che ha dimostrato.

I consigli di Micol Incorvaia a Giaele De Donà

Micol Incorvaia ha sottolineato a Giaele De Donà di non aver mai visto Antonino Spinalbese così tanto arrabbiato ed ha consigliato all'imprenditrice di lasciare che gli animi si calmino. Per l'influencer non occorre accelerare i tempi visto che non porterebbe a nulla di buono. Giaele è, però, sembrata convinta che il rapporto amicale con il gieffino sia concluso aggiungendo che se l'hair stylist ha messo un punto per un applauso, le fa rivalutare tutto. A quel punto, Incorvaia ha invitato De Donà a non giungere a conclusioni affrettate, suggerendo all'amica in lacrime di parlare con Antonino nei giorni successivi.

Lo sconforto di Giaele De Donà

Successivamente, Giaele De Donà si è recata sui divani, per piangere in solitudine.

A raggiungerla sono stati Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi che hanno notato lo stato d'animo della concorrente del Grande Fratello Vip 7. L'imprenditrice ha subito informato i due compagni di avventura che Spinalbese ha deciso di chiudere il loro rapporto amicale. Secondo Edoardo, però, le lacrime della modella sono eccessive e forse una soluzione vi può essere per risolvere la situazione.

"Ha chiuso con me per un applauso", ha evidenziato Giaele De Donà. La schermitrice ha affermato che forse l'hair stylist voleva essere difeso e non schernito. L'imprenditrice ha replicato dichiarando che si è sentita di applaudire perché l'aveva invitato in più circostanze a dialogare con Oriana Marzoli.

Se da una parte il romano ha consigliato di valutare con minor profondità i legami amicali che si sono formati nella casa più spiata d'Italia, la campana ha suggerito all'imprenditrice di non fidarsi particolarmente della sudamericana, in quanto il risentimento che avverte nei riguardi dell'ex di Belen Rodriguez potrebbe influenzarla.

Giaele De Donà è sembrata sempre più sconfortata aggiungendo che ogniqualvolta si è fidata di qualcuno è finita sempre per rimanere delusa. Secondo la 23enne nel loro rapporto amicale lei ha dato il 70% mentre Antonino il 30%.