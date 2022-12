Nella casa del Grande Fratello Vip 7 c'è stato un altro momento di confronto fra Nikita Pelizon e Luca Onestini. "Hai degli atteggiamenti che mi piacciono poco", ha dichiarato apertamente la modella all'ex tronista di Uomini e Donne, mentre i due gieffini bevono una tisana in cucina. Tra la 28enne e l'emiliano, fra una battuta e l'altra, è uscita fuori anche qualche mezza verità. Il concorrente del Reality Show condotto da Alfonso Signorini ha affermato che hanno qualcosa in comune ma, Pelizon ha evidenziato che le parole non coincidono con i comportamenti di una persona che le mette da parte il pranzo.

Nikita accusa Luca di essere sfuggente

Luca Onestini ha voluto spiegare a Nikita Pelizon, nella cucina della casa del Grande Fratello Vip 7, che lui effettua gesti gentili. Successivamente, però, la modella ha ripreso la discussione avuta nella mattina di ieri, domenica 4 dicembre 2022, e, in particolare, sull'accusa dell'ex tronista di Uomini Donne che si sentirebbe giudicato dalla compagna d'avventura. La 28enne ha chiesto all'inquilino di stare meno sulla difensiva per cercare di rendere serio il loro confronto. Pelizon ha ribadito che si sente frustrata quando effettua delle domande all'emiliano perché lo trova spesso sfuggente, evasivo e dispersivo. Il gieffino ha replicato, dopo aver asserito, e accusa la modella per la stessa motivazione.

Onestini e Pelizon continuano il dialogo in piscina

Successivamente, il dialogo fra Luca Onestini e Nikita Pelizon è proseguito nella piscina del Grande Fratello Vip 7, sempre tra momenti di serietà alteranti a scherzi. La modella ha dichiarato che gradirebbe meno strategie da parte dell'emiliano; dall'altra parte il concorrente del programma targato Mediaset ha evidenziato alla compagna d'avventura di dover ragionare di meno.

La 28enne ha ripreso i discorsi effettuati nel corso della serata precedente evidenziano che non ha intenzione di mettere la propria vita nelle mani di un'altra persona. Pelizon ha poi recriminato all'ex tronista di Uomini e Donne di parlare di cose del passato già superate. A queste parole, Luca ha replicato dichiarando che tutto quello che è successo è collegato al presente e, per questa motivazione, cose accadute ritornano ad essere dibattute fra di loro.

Aumentano le incomprensioni fra Luca e Nikita

Sono iniziate così a nascere delle serie incomprensioni fra Luca Onestini e Nikita Pelizon nel corso del loro confronto in piscina. Il 29enne ha affermato che la compagna d'avventura prende troppo seriamente eventi che lui valuta come privi di significato, accusando la modella di voler avere sempre il controllo sulla situazione. Pelizon si è difesa evidenziando che con altre persone non è mai sorta questa difficoltà e ha rilanciato affermando che l'emiliano è sibillino. Nonostante i due gieffini hanno cercato di riportare il sereno fra di loro, le recriminazioni sembrano essere sempre all'ordine del giorno.