Dopo la lite avvenuta durante la notte di Natale al Gf Vip 7, il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini è definitivamente naufragato. La modella triestina aveva dichiarato il suo interesse per l'ex tronista, che l'ha rifiutata dichiarando di vederla come un'amica. Pelizon però ha fatto intuire di essere rimasta delusa poiché gli atteggiamenti di Onestini le sarebbero apparsi piuttosto ambigui. A quel punto, l'ex tronista ha accusato la modella di essersi inventata gli avvenimenti per passare da vittima, ritenendo di non aver mai giocato con i suoi sentimenti.

Ieri 27 dicembre 2022 Onestini ha continuato a parlare di Nikita assieme Nicole Murgia e Davide Donadei, accusandola di nuovo di stravolgere i fatti accaduti.

Luca Onestini di nuovo contro Nikita Pelizon

"Quando noi siamo stati a fare le foto, siamo stati lì dentro eravamo tutti insieme. E ci siamo stati tre minuti" ha esordito così Luca Onestini, parlando di Nikita Pelizon con Nicole Murgia. "E siamo qua davanti a tutti e a tutte le telecamere, allora fai vedere un video dove la prendo. Non c'è un video" ha poi continuato l'ex tronista classe 1993 smentendo presunte accuse della modella triestina riguardo un episodio in cui ci sarebbero stati contatti fisici particolari. "Lei dice sotto le coperte e lui dice che non ci sono mai stati..." è intervenuta Murgia sempre riguardo alle presunte dichiarazioni di Pelizon su Onestini.

"La cosa clamorosa sai cos'è? Che dice una c...ta allucinante. La verità o è l'una o l'altra. Volendo credere a Luca perché ha dimostrato, ma c'è gente visionaria" ha poi preso parola Davide Donadei sulla giovane friulana. "Ma infatti sai cosa le ho detto dopo? Ma tu sei pericolosa" ha infine chiosato Onestini replicando a Donadei riguardo Nikita.

Le critiche dei telespettatori del GF Vip 7 sui social

A quel punto, diversi telespettatori del reality show di Canale 5 su Twitter hanno criticato le dure parole di Luca Onestini nei confronti di Nikita Pelizon: "Pericolosa. No, ma continuate pure con sto schifo" ha commentato qualcuno condividendo sui social il video che mostra l'ex tronista bolognese che parla di nuovo male dell'ex amica.

"Credevo che Onestini avesse smesso di sparlare di Nikita, passata la puntata e dopo averla insultata e umiliata ancora stanotte, ma ha ripreso ora. Evidentemente spera di influire sul voto per farla buttare fuori. Le dà della pericolosa" ha scritto qualcun altro esprimendo la sua sull'accaduto.

Credevo che Onestini avesse smesso di sparlare di Nikita, passata la puntata e dopo averla insultata e umiliata ancora stanotte, ma ha ripreso ora. Evidentemente spera di influire sul voto per farla buttare fuori. Le dà della pericolosa. #gfvip #nikiters — MangelaVilo (@MangelaVilo) December 27, 2022

Ma già dal fatto che Onestini parli tutto il giorno di Nikita vi dovrebbe far capire (a chi ha ancora dubbi) che quello che sta dalla parte del torto è lui. #gfvip #nikiters — @ wanderlust @ (@Stargirlsem) December 27, 2022

"Ma già dal fatto che Onestini parli tutto il giorno di Nikita vi dovrebbe far capire (a chi ha ancora dubbi) che quello che sta dalla parte del torto è lui" ha infine cinguettato un utente.

Chi è Luca Onestini, gli esordi nel calcio e carriera in tv

Nato a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna il 1 gennaio 1993, Luca Onestini è stato un promettente calciatore dai 12 ai 18 anni, ma è stato costretto a lasciare il calcio a causa di una lussazione all'anca e alla frattura al menisco. Dopo il diploma, ha deciso di iscriversi all'Università di Bologna alla facoltà di Odontoiatria per diventare dentista e per pagarsi gli studi ha lavorato come modello, bagnino e istruttore di vela. Nel 2013 ha vinto il concorso di bellezza maschile Mister Italia e da lì si è lanciato nel mondo dello spettacolo. Nel 2016 è approdato a Temptation Island partecipando in qualità di tentatore e poi ha preso parte a Uomini e Donne calandosi prima nel ruolo di corteggiatore e dopo in quello da tronista.

Nel 2017 ha avuto un paio di esperienze televisive, tra cui il Grande Fratello Vip 2 e Ciao Darwin e tre anni dopo è stato inviato del programma Rai C'è tempo per. Nel 2021 è sbarcato in Spagna per partecipare al reality show Secret Story, in cui viene eletto vincitore. A settembre 2022 ha partecipato assieme al fratello Gianmarco ad una puntata del cooking show Celebrity Chef.