Inizio di mattinata abbastanza polemico all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Le prime concorrenti del Reality Show a innervosirsi sono state Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Nello specifico, la conduttrice e la cantante hanno trovato tutti i piatti non puliti nel lavandino e hanno cominciato a lavarli, non senza delle lamentele abbastanza animate riguardo al comportamento dei loro compagni d'avventura.

Le lamentele di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti si è svegliata particolarmente nervosa per aver trovato vari piatti da lavare. La conduttrice ha esclamato che dopo tre mesi trascorsi all'interno della casa più spiata d'Italia, tutti parlano, ma nessuno effettua le pulizie.

La 63enne ha lamentato una mancanza di rispetto costante da parte dei suoi compagni d'avventura: Rossetti si è quindi definita stanca in quanto non si può andare avanti ancora in questo modo.

Nel corso della notte, nel loft di Cinecittà, qualche inquilino ha deciso di cucinare una spaghettata, ma nessuno ha avuto l'idea di pulire le pentole e piatti i utilizzati, lasciando il compito ai gieffini più mattinieri.

Patrizia e Wilma nervose per il fatto di dover lavare i piatti per tutti

"Sono stufa di lavare e asciugare per tutti", ha esclamato Patrizia Rossetti. Aiutata da Wilma Goich, la conduttrice ha proseguito nel lavare tutte le stoviglie, lamentandosi apertamente anche per via delle tazze e dei bicchieri lasciati dagli altri nelle camere da letto.

La 63enne ha poi affermato che sperava che, in tre mesi di permanenza dentro la casa del Grande Fratello Vip 7, i coinquilini riuscissero a imparare qualcosa.

Wilma si è aggiunto, dichiarando che in realtà alcuni non hanno imparato nulla in trent'anni.

Patrizia e Wilma avevano già espresso simili lamentele nei giorni precedenti

L'episodio di questa mattina riguardo alle pulizie in casa non è stato il primo del genere al GF Vip. Già qualche giorno fa, Patrizia Rossetti e Wilma Goich avevano richiamato gli altri gieffini a una maggiore collaborazione, a causa della sporcizia presente in alcuni angoli della casa del Grande Fratello Vip 7.

La conduttrice, dopo aver trovato delle sigarette spente con la cenere dentro ad una tazza nel cortiletto, aveva detto: "Non mi frega niente ma la prossima volta le prendo e le metto nella prima bocca che mi capita". A quelle parole avevano fatto eco anche simili lamentele di Wilma Goich.