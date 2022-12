Antonino Spinalbese svela e conferma che lascerà la casa del Grande Fratello Vip 7 per qualche giorno.

Nelle ultime ore, i concorrenti del reality show si sono ritrovati a chiacchierare insieme in giardino e, parlando delle imminenti feste di Natale, l'ex di Belen ha svelato che a breve dovrà uscire di scena dal cast per un po' di tempo e, a quel punto, la regia del GF Vip ha fatto scattare la censura.

Antonino Spinalbese conferma che lascerà la casa del Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, tra i volti di punta di questa settima edizione del Grande Fratello Vip vi è Antonino Spinalbese, al centro delle dinamiche per il suo flirt con Oriana e la sua "amicizia speciale" nata prima con Ginevra Lamborghini e poi con Giaele De Donà.

In queste settimane la sua presenza non è mai passata inosservata all'interno della casa anche se, a breve, Antonino dovrà lasciare per qualche giorno l'abitazione e il cast del reality show.

A confermarlo è stato lui stesso nelle ultime ore: chiacchierando in giardino con altri vipponi, ha svelato che presto dovrà lasciare temporaneamente la casa per un intervento.

La regia del GF Vip stacca e censura Antonino dopo la confessione sull'uscita

"Se ci arriviamo a Natale? Sì, ma io prima devo fare quella cosettina per cui uscirò. L'operazione? Ehm si..", ha dichiarato Antonino all'interno della casa, prima che la regia intervenisse subito.

Sì, perché a quel punto l'audio della conversazione di Antonino in giardino è stato prima staccato e successivamente è scattata la censura da parte della regia.

Le immagini della diretta 24 ore su 24 si sono spostate su un'altra parte della casa, dove c'era un altro gruppo di concorrenti.

In attesa di scoprire quando ci sarà l'uscita dalla casa di Antonino, cresce l'attesa per la prossima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, in programma questo sabato 17 dicembre su Canale 5.

Sabato 17/12 la nuova puntata del GF Vip: in arrivo l'ex tronista Davide

Nel corso della nuova puntata non ci sarà una nuova eliminazione ma è previsto l'arrivo di nuovi concorrenti, pronti a mettersi in gioco sotto i riflettori del reality show fino alla fine di questa seguitissima settima edizione.

Tra le new entry spicca il nome di Davide Donadei, volto ben noto al pubblico della trasmissione Uomini e donne.

In passato, infatti, Donadei è stato tra i tronisti in carica, al centro dell'attenzione per la sua storia d'amore con Chiara, terminata dopo qualche anno di frequentazione e convivenza. Davide, quindi, varcherà la soglia della porta rossa da single e non si esclude che possa far breccia nel cuore di una delle protagoniste di questa settima edizione.