Rientrato nella casa del Grande Fratello Vip da circa una settimana, Attilio Romita si è già reso protagonista di un primo scivolone. Come raccontano i siti di Gossip, il giornalista ha raccontato ad alcuni compagni di aver visto un video sul sito ufficiale del programma, cosa che non avrebbe mai potuto fare visto che si trovava isolato in una stanza d'albergo perché positivo al Covid. Romita, dunque, ha potuto accedere a Internet mentre era in quarantena e questa secondo i fan è una violazione del regolamento che andrebbe punita.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

In quasi due mesi e mezzo di reclusione, Attilio è stato spesso al centro dell'attenzione mediatica per atteggiamenti "sopra le righe" tenuti all'interno della casa.

Parlando con George e Nikita Romita ha detto: "Ho visto una clip dove tu mi insegni il vocabolario dei giovani. L'ho vista sul sito del GF".

Ciupilan e Pelizon hanno fatto una faccia sorpresa quando hanno sentito il coinquilino parlare di un video che nessuno di loro avrebbe potuto vedere per regolamento: chi si trova recluso tra le mura di Cinecittà (e chi esce temporaneamente) non può avere nessun contatto con il mondo esterno, neppure virtuale.

I pareri del pubblico del Grande Fratello Vip

Anche alcuni fan del Grande Fratello Vip si sono detti stupiti delle informazioni che Attilio ha captato mentre si trovava isolato in una stanza d'albergo perché positivo al Covid. In tanti si stanno chiedendo come abbia fatto il giornalista ad accedere a Internet e a guardare un video presente sul sito ufficiale della trasmissione, soprattutto sapendo che non avrebbe dovuto avere con sé né il cellulare né un computer.

Romita, però, non è l'unico "ex positivo al Covid" che in questi giorni si è lasciato andare a confidenze sul mondo esterno.

Wilma ha fatto spoiler sui Mondiali, rivelando che l'Argentina ha perso la prima partita contro l'Arabia Saudita. La cantante, dunque, ha avuto la possibilità di guardare la televisione mentre era in quarantena in hotel.

Dubbi sull'isolamento dei protagonisti del Grande Fratello Vip

I fan del reality Mediaset, dunque, si stanno chiedendo che tipo di quarantena hanno affrontato i sei concorrenti che sono risultati positivi al Covid nelle scorse settimane. Se Attilio ha visto delle clip sul sito del GF Vip e Wilma conosceva il risultato di una partita dei Mondiali, si presume che il loro isolamento non sia stato drastico come il pubblico si aspettava.

I concorrenti poi sono tutti rientrati nella casa: l'ultimo a guarire è stato Alberto De Pisis, che ha rimesso piede tra le mura di Cinecittà il 30 novembre dopo circa dieci giorni d'assenza.

In questo periodo, però, stanno facendo discutere anche altri comportamenti degli addetti ai lavori: in un video, ad esempio, si sono sentite le prese in giro che due autori hanno rivolto a Edoardo Donnamaria non sapendo di avere i microfoni accesi.

Il romano, infatti, ha ascoltato tutta la conversazione che chi era in regia stava facendo sulla sua "linea della vita", giudicata troppo articolata e difficile da inserire in un montaggio di pochi minuti. "Siete proprio delle m...e", ha commentato l'inquilino.