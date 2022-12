Belen Rodriguez rompe il silenzio su Antonino Spinalbese dopo le accuse che le sono state mosse dai fan del Grande Fratello Vip.

L'ex compagno della showgirl argentina sta portando avanti la sua avventura all'interno della casa del reality di Mediaset.

Sui social, però, da alcuni giorni è montata una polemica che ha coinvolto anche Belen, accusata di non voler far vedere la piccola Luna Marì al suo ex fidanzato e, in queste ore, la showgirl ha scelto di intervenire in prima persona.

Antonino al GF Vip soffre per la lontananza da sua figlia Luna Marì, avuta da Belen

Fra i volti di punta di questa settima edizione del Grande Fratello Vip vi è Antonino Spinalbese che, attualmente, si trova al centro di una sorta di "triangolo" che lo vede coinvolto con Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini, rientrata in casa per una settimana come ospite speciale.

L'ex parrucchiere, però, malgrado sia circondato da diverse donne all'interno della casa di Cinecittà, ha ammesso più volte di sente forte la mancanza del grande amore della sua vita: la piccola Luna Marì.

Sono stati diversi i momenti in cui Antonino non ha trattenuto le lacrime all'interno della casa, svelando ai suoi compagni di gioco di sentire il bisogno di rivedere al più presto la sua bambina, frutto del suo amore con Belen.

Belen rompe il silenzio su Antonino dopo le accuse

Immediata è stata la reazione dei fan social del GF Vip che, dopo aver visto questi sfoghi di Antonino in lacrime, hanno accusato la showgirl argentina di negare al giovane la possibilità di vedere sua figlia.

"Manda una foto ad Antonino, che è rinchiuso in quella casa da tre mesi senza vedere sua figlia", aveva ad esempio scritto un utente commentando uno degli ultimi post social di Belen, accusandola di non voler far vedere la piccola Luna ad Antonino.

Se in un primo momento la showgirl argentina ha preferito ignorare questi commenti e queste illazioni sul suo conto, nelle ultime ore ha scelto di intervenire e rompere il silenzio.

'Nessuno lo ha mai vietato', Belen Rodriguez interviene sul rapporto tra Antonino e Luna

Per la prima volta, infatti, Belen ha fatto chiarezza e ha precisato come stanno realmente le cose, dopo queste accuse che le sono state mosse sui social.

"Nessuno lo ha mai vietato", ha scritto Belen che in tal modo ha messo a tacere ogni tipo di chiacchiericcio sul suo conto.

Insomma, la howgirl e conduttrice de Le Iene non ha mai vietato ad Antonino di vedere la piccola Luna Marì, così come non gli avrebbe mai negato la possibilità di fargli recapitare una foto.