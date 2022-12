Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip e, nel corso delle ultime ore, Edoardo Donnamaria ha sbottato furioso nei confronti del suo "rivale" Antonino Spinalbese.

Il volto della trasmissione "Forum" ha puntato il dito contro l'ex di Belen , accusandolo di essere una persona finta che avrebbe fatto delle cose gravi nei suoi confronti durante questi mesi trascorsi all'interno della casa di Cinecittà.

'Ha fatto cose molto gravi', Edoardo perde le staffe con Antonino al GF Vip

Nel dettaglio, Edoardo Donnamaria ha perso le staffe nel corso della serata di ieri,13 dicembre, e si è lasciato andare furioso nei confronti della sua fidanzata Antonella che, in queste ore, per provocarlo si è avvicinata di nuovo al suo "amico speciale" Antonino Spinalbese.

Dopo aver visto determinate situazioni che non gli sono piaciute affatto, ecco che Edoardo ha sbottato anche contro l'ex di Belen.

"Antonino per me vale poco, lui per me vale zero. Lui ha fatto cose molto gravi", ha sentenziato Antonino aggiungendo che questo suo pensiero deriva non dalle attenzioni che ci sono state tra il parrucchiere e Antonella nel corso di queste settimane, ma anche da altre situazioni.

'Fuori l'avrei menato', Edoardo perde le staffe contro Antonino al GF Vip

"Fuori di qui o je menavo o lo denunciavo", ha proseguito ancora Edoardo parlando di queste azioni gravi che avrebbe compiuto Antonino nei suoi confronti sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip.

Successivamente Edoardo ha tirato in ballo anche il rapporto tra Antonino e Oriana e, approfittando della presenza della concorrente spagnola, le ha detto esplicitamente ciò che pensa su quanto è accaduto tra di loro.

Donnamaria è stato molto schietto nel dire che, tutti all'interno della casa di Cinecittà, fossero a conoscenza di quanto è accaduto tra Antonino e Oriana sotto le coperte, al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere.

'Ha avuto quello che cercava', Donnamaria stronca il rapporto tra Antonino e Oriana al GF Vip

Tuttavia, secondo Edoardo da parte dell'ex fidanzato di Belen non c'è stato mai un vero sentimento nei confronti della concorrente spagnola, perché il suo unico scopo sarebbe stato quello di portarsi a letto Oriana.

"Lui ha avuto quello che cercava", ha sentenziato Edoardo chiacchierando con Oriana Marzoli.

Insomma, Donnamaria si è lasciato andare completamente e, questa volta, non ha fatto sconti nei confronti del suo "nemico".

E c'è da scommettere che, nel corso della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip in programma il 17 dicembre 2022 su Canale 5, ci sarà spazio per un nuovo acceso confronto in diretta tra Antonino e Edoardo.