All'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà pare aver avvertito da giorni una particolare lontananza da parte di Nikita Pelizon. Per questo l'imprenditrice, nella serata di ieri, sabato 3 dicembre 2022, ha voluto parlare con la compagna d'avventura per provare a chiarire la situazione.

La ragazza veneta si è detta convinta che la coinquilina sia arrabbiata con lei a causa del rapporto di complicità che si è instaurato con Luca Onestini. A quanto pare Nikita ha una forte attrazione nei riguardi dell'emiliano e sarebbe gelosa di lui.

Il 29enne, però, ancora non si è voluto sbilanciare e nei giorni scorsi ha ammesso di non provare nulla nei confronti della giovane Pelizon.

Il rapporto fra Giaele e Luca Onestini

"Negli ultimi giorni ti vedo strana", ha detto Giaele De Donà a Nikita Pelizon, dopo i consueti festeggiamenti nella casa del Grande Fratello Vip 7 del sabato sera. L'imprenditrice ha poi aggiunto che, fino a quando non ci sarà malizia con Luca Onestini, si permetterà di scherzare con l'ex tronista di Uomini e Donne.

Giaele ha spiegato a Nikita che si comporta in questo modo con Luca proprio perché con la modella ancora non è nata nessuna relazione sentimentale e, di conseguenza, non crede di mancarle di rispetto. Se dovesse instaurarsi un rapporto d'amore fra loro, Giaele si è detta pronta a smettere di scherzare in questo modo con Onestini.

La replica di Nikita Pelizon a De Donà

Nikita Pelizon ha immediatamente smentito i timori palesati da Giaele De Donà e le ha spiegato di non avere niente contro di lei, aggiungendo di non avvertire nessuna gelosia nei confronti di Luca Onestini.

Se, in alcune circostanze, ha alimentato delle questioni, riguardavano soltanto degli atteggiamenti che lei stessa riteneva molto intimi, nei confronti alcune delle concorrenti del reality.

A prescindere da tutto, Nikita ha voluto ribadire che non le importa nulla, sottolineando che non ha nessuna ragione per essere risentita con lei o verso le altre inquiline.

Pelizon ha poi detto: "Non me la prenderei con voi, me la prenderei con lui. Voi non c’entrate niente”. Quindi ha concluso affermando di essere dispiaciuta che le coinquiline si siano sentite chiamate in causa, aggiungendo che se fosse arrabbiata con qualcuno glielo direbbe apertamente. Nikita ha così invitato De Donà a fare lo stesso, per chiarire immediatamente qualsiasi malinteso possa essere sorto.