Gli autori del Grande Fratello Vip intervengono per bacchettare Oriana Marzoli e Luca Onestini. I due concorrenti di questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno infatti ad un certo punto iniziato a parlare insieme in spagnolo, scatenando l'ira degli autori che in quel momento si trovavano in regia.

La reazione è stata immediata: i due gieffini sono stati prontamente bacchettati e ripresi come testimoniato dai video apparsi sui social.

Luca e Oriana bacchettati dagli autori del Grande Fratello Vip 7 (Video)

Nel dettaglio, Oriana e Luca sono stati bacchettati dagli autori del Grande Fratello Vip 7 nel momento in cui hanno cominciato a parlare in spagnolo.

I due vipponi, ignari delle regole del gioco, hanno iniziato a disquisire nella lingua della bella Oriana, di cui Onestini è particolarmente esperto, visti i numerosi reality show ai quali ha preso parte in Spagna.

Peccato, però, che gli autori non abbiano gradito questo "strappo alla regola" fatto dai due concorrenti.

"Parliamo in italiano", ha esclamato subito la voce dell'autore che dalla regia non si è fatto problemi a ripristinare l'ordine in casa, chiedendo a Luca e Oriana di smetterla di parlare in spagnolo.

Gli autori sbottano con Luca e Oriana al GF Vip (Video)

Successivamente poi, Oriana ha continuato a trasgredire le regole e ripreso a parlare in lingua spagnola anche mentre si trovava in cortiletto, assieme ad altri concorrenti di questa settima edizione del GF Vip.

Anche in questo caso, la reazione dell'autore non si è fatta attendere: "Ripeto che questa è Roma Cinecittà, in Roma si parla italiano", ha esclamato l'autore dalla regia decisamente scocciato dal modo di fare di Oriana Marzoli.

"RIPETO CHE QUESTA È ROMA CINECITTÀ IN ROMA SI PARLA ITALIANO"



per piacere sto piangendo grazie grande fratello chiunque tu sia #gfvippic.twitter.com/Ezi14GmNqI — BagnoTrash🎄 (@bagnotrash) December 29, 2022

Intanto, in queste ultime ore trascorse all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, c'è stato spazio anche per una nuova serie di fitti scontri che hanno visto protagonisti alcuni dei concorrenti in gara.

Scoppia la lite tra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi al GF Vip

Tra questi spicca Antonella Fiordelisi, la quale si è resa protagonista di un nuovo acceso scontro al vetriolo con Edoardo Tavassi.

I due si sono ritrovati ai ferri corti dopo le incomprensioni dei giorni scorsi: questa volta il fratello di Guendalina ha perso le staffe nei confronti della sua compagna di gioco, accusandola di essere una persona "falsa, malefica e malvagia".

Si respira un clima sempre più aspro e teso dunque nei confronti di Antonella che, tuttavia, questa settimana è stata eletta la preferita del pubblico riuscendo a battere Oriana Marzoli e scatenando più di un dubbio proprio in Tavassi che ha parlato di scelta preordinata dagli autori.