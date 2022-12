Riccardo Fogli al centro delle polemiche dopo una presunta bestemmia al Grande Fratello Vip. A distanza di pochissime ore dal suo ingresso all'interno della casa, l'ex componente dei "Pooh", si è già reso protagonista di un episodio che ha scatenato accese polemiche sul web e sui social.

In tanti, infatti, hanno avuto modo di ascoltare quella che sembrerebbe un'imprecazione pronunciata da Fogli questa mattina all'interno della casa di Cinecittà.

Presunta bestemmia nella casa del GF Vip: Riccardo Fogli nel mirino

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 12 dicembre, c'è stato spazio per l'arrivo di Riccardo Fogli e Milena Miconi, due nuovi concorrenti.

La presenza del cantante toscano non è passata inosservata, dato che nella mattinata di questo martedì è finito al centro delle polemiche social, dopo un presunto caso di bestemmia.

Riccardo Fogli ha bestemmiato poche ore dopo l'arrivo al GF Vip? Il video sui social

Riccardo Fogli si trovava in cucina e stava chiacchierando con Wilma Goich e Charlie Gnocchi, quando a un certo punto si è lasciato andare a quella che, secondo diversi spettatori social del GF Vip, sarebbe un'imprecazione a tutti gli effetti.

"Riuscirà Riccardo Fogli a battere il record di Stefano Bettarini e farsi buttare fuori prima di 24 ore? Direi di sì", ha scritto un commentatore social del reality show dopo aver assistito alla scena della presunta bestemmia di Fogli all'interno della casa di Cinecittà.

Tuttavia, va detto che da questa edizione, gli autori del Grande Fratello Vip hanno cambiato idea in merito ai casi di presunte bestemmie riportate sui social dai fan che seguono la diretta 24 ore su 24 del reality show in onda su Canale 5.

Riuscirà Riccardo Fogli a battere il record di Bettarini e farsi buttare fuori prima di 24 ore?



Sì, direi di sì#gfvip pic.twitter.com/ghga8TsYAA — val (@flawyles) December 13, 2022

La produzione del Grande Fratello Vip potrebbe non 'punire' Fogli

In generale, infatti, si sta cercando di non procedere con la squalifica immediata dal gioco, così come accadeva in passato in altre edizioni del programma.

Di conseguenza, non si esclude che dopo questo episodio, Fogli possa essere solo "bacchettato" dagli autori in confessionale e richiamato affinché stia maggiormente attento all'interno della casa, dato che la diretta del reality show va in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra e in streaming su Mediaset Infinity.

AllTutto ciò potrebbe essere chiarito nel corso della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip 7, in programma questo sabato 17 dicembre 2022 in prima serata dalle 21:30 circa su Canale 5.