Sonia Bruganelli lascia il cast del Grande Fratello Vip 7 per due puntate. L'annuncio è stato dato da Alfonso Signorini nel corso dell'ultima diretta del "GF Vip Party", il programma in onda in streaming su Mediaset Infinity, condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.

La moglie di Paolo Bonolis si assenterà per trascorrere il periodo delle feste natalizie in famiglia e, per l'occasione, verrà rimpiazzata da ben due ex gieffini del reality show Mediaset.

Sonia Bruganelli lascia il cast del Grande Fratello Vip 7 per due puntate

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 anche quest'anno prosegue senza sosta né interruzioni anche durante il periodo delle feste natalizie.

La messa in onda è confermata per tutto il mese di dicembre e si andrà avanti fino alle prime settimane di aprile 2023, quando poi ci sarà la finalissima di questa edizione che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto.

Tuttavia, nel corso delle prossime settimane, il pubblico del reality show si ritroverà ad assistere a un cambiamento legato al cast di opinionisti di questa settima edizione.

Sonia Bruganelli, infatti, non sarà presente in studio per due puntate, così come annunciato da Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini annuncia la sostituzione di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 7

Il conduttore del reality show ha così confermato l'indiscrezione che ormai già da un po' di settimane trapelava sul web e sui social, legata proprio alla sostituzione di Sonia nel corso delle puntate a ridosso del periodo delle feste natalizie.

Tuttavia, la poltrona di Sonia Bruganelli non resterà vuota, dato che Signorini ha scelto di rimpiazzarla con ben due nuovi opinionisti d'eccezione che prenderanno parte alle prossime puntate serali del GF Vip.

Trattasi di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, gli attuali conduttori del GF Vip Party su Mediaset Infinity, i quali hanno scoperto la novità proprio dopo l'annuncio del conduttore ufficiale del reality show di Canale 5.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli prendono il posto di Sonia Bruganelli al GF Vip 7

Saranno Pierpaolo e Soleil, quindi, a sedersi al fianco di Orietta Berti nel corso delle prossime settimane e a dare i loro giudizi sui concorrenti che popolano la casa più spiata d'Italia.

Confermata la presenza in studio di Giulia Salemi che continuerà a essere la "voce del popolo social" che segue con grande attenzione ed interesse le vicende dei protagonisti del reality show.