Stefano De Martino viene tirato in ballo al Grande Fratello Vip 7 al cospetto di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez.

L'ultima puntata serale del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini è stata caratterizzata da un accesissimo confronto tra Antonino e la concorrente spagnola, durante il quale si sono ritrovati ai ferri corti.

E, Oriana, non si è fatta problemi a citare la precedente storia d'amore di Antonino, nominando anche il nome di De Martino, attuale compagno e marito a tutti gli effetti della showgirl argentina.

Stefano De Martino citato al GF Vip di fronte ad Antonino

Nel dettaglio, il rapporto tra Antonino e Oriana è arrivato in dirittura d'arrivo all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

L'ex di Belen ha scelto di prendere le distanze dalla concorrente spagnola dopo i momenti di intimità vissuti insieme e addirittura ha ammesso di essersi pentito nel lasciarsi andare con lei.

Parole che hanno scatenato l'ira della concorrente spagnola che, in diretta tv, ha accusato Antonino di essersi comportato non da vero uomo e non si è fatta problemi a tirare in ballo la sua ex famosa, Belen Rodriguez.

"Posso capire Belen che è tornata con Stefano perché è strafigo", ha dichiarato Oriana in diretta televisiva al cospetto di Antonino.

Antonino pietrificato al GF Vip: l'ex di Belen in silenzio su Stefano De Martino

Un paragone che, in quel momento, ha lasciato impietrito il giovane Spinalbese: l'ex di Belen non ha proferito parola su quanto dichiarato da Oriana e non ha fatto minimamente cenno a Stefano De Martino, incassando così il colpo senza battere ciglio, per evitare di alimentare nuove polemiche e diatribe con la concorrente spagnola, che voleva provocarlo.

In studio, però, è stata Sonia Bruganelli a prendere le distanze da Oriana e non si è fatta problemi a bacchettarla duramente per questo confronto.

Sonia Bruganelli contro Oriana al GF Vip dopo il confronto tra Antonino e De Martino

L'opinionista del GF Vip ha sottolineato che, il paragone di Oriana tra Antonino e Stefano De Martino sia stato "pessimo" e ha voluto dirlo in faccia alla stessa concorrente.

Insomma un clima decisamente teso quello che si respira all'interno della casa del GF vip, dove nel corso della serata del 19 dicembre c'è stato spazio anche per una nuova eliminazione definitiva.

I due concorrenti finiti al rush finale di questo televoto sono stati Charlie Gnocchi ed Attilio Romita: ad avere la peggio è stato il comico che, dopo quasi 100 giorni di permanenza all'interno della casa di Cinecittà, è stato definitivamente eliminato dal gioco per volere del pubblico sovrano di questa settima edizione.