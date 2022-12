Mercoledì 28 dicembre, Antonella Fiordelisi ha commesso una gaffe al Grande Fratello Vip 7. La concorrente ha chiamato il "vischio" con il nome di "chiosco". A quel punto Micol Incorvaia ha perso le staffe con la coinquilina e l'ha rimproverata: la influencer siciliana ha invitato la coinquilina a chiamare le cose con il proprio nome visto che si tratta della lingua italiana.

Ecco cos'è accaduto

A Natale è tradizione baciarsi sotto il vischio. Dunque, gli autori del Grande Fratello Vip 7 hanno messo il vischio all'interno della casa e hanno chiesto ai concorrenti di baciare un proprio compagno d'avventura.

Nella serata di mercoledì, Antonella in veranda ha commesso una gaffe sull'usanza natalizia. In disaccordo con tutti i baci che sono stati scambiati nella casa ha affermato: "Tutti quelli che si baciano sotto al chiosco allora sono delle poco di buono?". L'errore commesso dalla coinquilina non è passato inosservato a Micol Incorvaia, così ha deciso di riprendere la 24enne campana: "Si chiama vischio. E dai, l'italiano le basi oh". Successivamente Micol ha continuato a strigliare Antonella: "Hai rotto. Non è che devi decidere tu come chiamarlo". Il riferimento della sorella di Clizia Incorvaia nasce dal fatto che Fiordelisi è solita rimproverare i suoi compagni d'avventura quando sbagliano un termine.

Dunque, in questa occasione è stata la influencer siciliana a rimproverare la coinquilina.

Scontro tra Antonella e Micol

In un secondo momento Antonella e Micol hanno discusso animatamente.

Tutto è iniziato da un commento fatto da Edoardo Tavassi in cui ha chiesto ai suoi compagni d'avventura di mandarlo al televoto con Fiordelisi: nel caso dovesse perdere Edoardo è felice per non dover "convivere" più con la 24enne, nel caso di vittoria lei uscirà e lui non la vedrà più.

Secondo Micol, Fiordelisi ha travisato le parole di Tavassi.

Nel fornire ognuno la propria versione dei fatti, le due concorrenti hanno cominciato ad attaccarsi a vicenda. A un certo punto Attilio Romita ha cercato di far capire a Micol e Tavassi che forse hanno toccato un nervo scoperto per Antonella. Quest'ultima nel sentire ripetere la parola dalla coinquilina ha minacciato di diffidarla pensando che fosse un insulto. La sorella di Clizia Incorvaia ha fatto notare ad Antonella di averla sempre trattata con indifferenza, quindi la 24enne non deve permettersi di giudicarla.

Antonella ha accusato Micol di essere falsa e viceversa. Incorvaia ha spiegato alla coinquilina che poche ore prima l'aveva etichettata come una persona di facili costumi solo per essersi prestata al gioco del vischio. Infine le due concorrenti si sono sfogate con i rispettivi compagni d'avventura con i quale vanno più d'accordo.