Nella casa del Grande Fratello Vip 7 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è tornato il sereno. Martedì 20 dicembre, la coppia è addirittura finita al centro delle critiche di alcuni utenti a causa degli atteggiamenti troppo intimi all'interno della casa. Nello specifico, sui social è stato pubblicato un video in cui si vede Antonella letteralmente a cavalcioni su Edoardo.

L'episodio che ha scaturito le polemiche

Dopo giorni di tensioni, Antonella ed Edoardo hanno trovato un punto d'incontro. Donnamaria ha chiesto alla 24enne di non nominare più il nome di Antonino Spinalbese in sua presenza e dal momento che Fiordelisi ha deciso di accettare tra i due è tornato il sereno.

Il giorno seguente la 24^ punata del Grande Fratello Vip 7, su Twitter è addirittura apparso un video in cui si vede Antonella a cavalcioni su Donnamaria. Ad un certo punto il giovane volto di Forum prova a porre le mani sotto il vestito dell'influencer ma quest'ultima lo ferma: "Mi rompi le calze". Successivamente Fiodelisi ha chiesto ad Edoardo di andare insieme in cucina, ma lui ha detto di no.

ma il padre non mette like a questo video ? #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/1F1caIuzN3 — g i a d a (@ovunquetusiaaa) December 19, 2022

Il commento di alcuni utenti del web

L'atteggiamento di Donnamaria e Antonella non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, alcuni utenti hanno criticato la coppia a causa dell'atteggiamento troppo intimo.

Un utente ha affermato: "Incommentabili, queste cose si dovrebbero fare sotto le lenzuola". Un altro utente ha ironizzato sul papà dell'influencer visto che è solito commentare tutto ciò che riguarda la figlia: "Ma il padre non mette like a questo video?". Un altro telespettatore ha detto di non gradire l'atteggiamento dei due concorrenti.

Secondo un utente, Donnamaria e Antonella avrebbero proseguito la conoscenza nella casa solo per avere atteggiamenti intimi.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha preso le difese dei due concorrenti: "Pensate ai fatti vostri, sono fidanzati".

Antonella e Donnamaria: sintonia ritrovata

Nei giorni scorsi, Donnamaria e Antonella si erano allontanati per motivi di gelosia.

A gettare benzina sul fuoco era stata anche un'imitazione di Fiordelisi nei panni di Oriana Marzoli: secondo Edoardo, la 24enne avrebbe esagerato. Dopo un acceso scontro, i due coinquilini hanno provato a chiarire la situazione tra di loro. Entrambi consapevoli di nutrire un forte sentimento l'uno nei confronti dell'altra hanno deciso di dare un'altra chance al loro rapporto.

Tuttavia, all'interno della casa di Cinecittà non tutti i concorrenti credono in questa coppia. Per esempio, Daniele Dal Moro è apparso perplesso nel vedere i "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Antonella ed Edoardo) vicini dopo essersene dette di tutti i colori.