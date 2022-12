Dana Saber è stata presentata al Grande Fratello Vip 7 come la protagonista dello scoop legato al bacio saffico scambiato con Dayane Mello. La modella dopo avere appreso che Mello si è dissociata pubblicamente, è stata protagonista di uno sfogo. Al termine della 26^ puntata, Dana ha raccontato la sua verità sul gossip che l'ha coinvolta la scorsa estate.

Lo sfogo della concorrente

Parlando dell'atteggiamento litigioso di Dana all'interno del Grande Fratello Vip 7, alcuni concorrenti hanno ipotizzato che la concorrente fosse stata "indirizzata" dall'amica Dayane Mello: quest'ultima ha preso parte alla quinta edizione del Reality Show.

In occasione della 26^ puntata, Giulia Salemi ha reso noto che Dayane si è dissociata pubblicamente. Nel post-puntata Dana ha criticato Mello. "Dayane prima che entrassi qui mi ha chiamata". Stando alla versione raccontata dalla neo concorrente, Mello le avrebbe chiesto di confermare che il bacio saffico fosse stato vero e non inventato per fare gossip: "Io sono stata al gioco per non metterla in difficoltà in pubblico". Nel privato, però, Dana si sarebbe risentita per quanto accaduto. Delusa per l'atteggiamento della sua amica, Saber si è detta incredula sul perché Mello abbia deciso di dissociarsi pubblicamente: "Io potevo smascherarla in diretta, ma non mi hanno dato la parola". La diretta interessata ha spiegato che vuole diventare famosa, ma senza creare finti scoop.

Infine la modella marocchina ha promesso che prima o poi racconterà la sua verità.

Il rapporto di Dana con le concorrenti del programma

Pochi giorni dopo essere entrata nella casa di Cinecittà, Dana ha discusso con Patrizia Rossetti, Milena Miconi, Nicol Murgia, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. In puntata, Soleil Sorge (opinionista momentanea con Pierpaolo Pretelli al posto di Sonia Bruganelli) ha consigliato all'amica di non lasciarsi influenzare dai giudizi di Antonella Fiordelisi.

Tuttavia, Saber si è detta convinta di essere stata presa di mira da alcune concorrenti solo perché è l'ultima arrivata all'interno del programma.

Nel post-puntata del Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà ha cercato di dare alcune dritte alla neo concorrente su come affrontare il percorso all'interno del programma. Giaele ha spiegato che anche lei in principio veniva criticata dai suoi compagni d'avventura.

Nel momento in cui ha iniziato ad essere più riflessiva e ascoltare di più i suoi coinquilini, Giaele ha iniziato a vivere meglio l'esperienza all'interno del gioco. Dunque, il consigli che ha dato a Dana è stato quello di discutere meno con gli altri e ascoltare di più per avere una convivenza migliore.