La conoscenza tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7 prosegue tra alti e bassi. Nonostante mercoledì 30 novembre, la coppia ha festeggiato il primo mesiversario nel pomeriggio ha discusso animatamente. In particolare, Edoardo ha perso le staffe con la fidanzata a causa della vicinanza che ha con Antonino Spinalbese.

Donnamaria geloso di Antonino Spinalbese

Mercoledì, Edoardo Donnamaria ha fatto una scenata di gelosia alla sua fidanzata Antonella.

Il volto di Forum ha rimproverato la 24enne per avere indossato una camicia di Antonino.

Secondo Antonella non ci sarebbe stato nulla di male, tanto che ha fatto notare al fidanzato che anche lui in passato ha fatto dei regali a Micol Incorvaia nonostante si conoscessero da poco tempo. Il punto di vista della influencer campana ha mandato su tutte le furie Donnamaria: "Le persone grandi con i bambini non ci parlano". Spiazzata per la reazione del suo fidanzato, Fiordelisi ha chiesto ad Edoardo di parlarne subito in modo da non nutrire rancore.

A quel punto il diretto interessato ha vuotato il sacco e ha ammesso di essere geloso del rapporto che ha Antonella: "Basta con questo Antonino, mi hai rotto". Donnamaria ha fatto notare alla compagna che spesso la coppia si ritrova a parlare dei flirt di Spinalbese.

Inoltre, il giovane ha rimproverato Antonella di stare sempre insieme al 27enne ligure quando la coppia ha una discussione: "Mi hai rotto".

Su Twitter, alcuni telespettatori del Reality Show si sono schierati dalla parte di Edoardo Donnamaria: "Antonella ha stufato, si tenesse Antonino".

Un altro utente ha chiosato: "Forse Edo lo sta capendo che Antonella in testa ha solo Spinalbese". A detta di un utente la reazione di Donnamaria sarebbe stata eccessiva. Un fan del Grande Fratello Vip 7 invece, ha riferito che è inutile la scenata di Edoardo tanto torna sempre tra le braccia di Antonella Fiordelisi.

Fiordelisi prepara una sorpresa per Edoardo

Archiviata la discussione, Antonella ha deciso di fare una sorpresa al suo fidanzato Edoardo Donnamaria.

Grazie all'aiuto dei suoi compagni d'avventura, la 24enne in zona piscina ha allestito un tavolo e dei palloncini rossi. La coppia ha cenato insieme e la stessa Antonella si è lasciata andare ad una dichiarazione d'amore: "Non sono brava con i fatti, ma con le parole". Fiordelisi ha spiegato che quella era la sua sorpresa per il mesiversario dei "Donnalisi". Edoardo ha ammesso di essere emozionatissimo.

A preparare la cena ci ha pensato Luca Salatino e anche lo chef ha voluto dedicare un pensiero ai suoi amici: "Se vi posso dare un consiglio è di vivere il momento e di vivere senza paure".