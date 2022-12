Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 7 nelle scorse ore si è sfogato con Nikita Pelizon e Luca Onestini, spiegando di essere stanco di alcuni atteggiamenti che Antonella sta avendo nei suoi confronti.

A tal proposito, Donnamaria ha confidato che se avesse più coraggio aprirebbe la porta rossa e uscirebbe dalla casa del reality.

Lo sfogo di Donnamaria riguardo ad Antonella Fiordelisi

Tra Edoardo e Antonella la conoscenza all'interno del Reality Show di Canale 5 prosegue da settimane tra alti e bassi. In particolare, Donnamaria ultimamente non riesce più a tollerare alcuni atteggiamenti della 24enne campana.

Nella giornata di domenica 4 dicembre, Edoardo si è ritrovato a parlare con Nikita e Luca Onestini e ha riferito di non sentirsi più a suo agio all'interno della casa di Cinecittà: In particolare Donnamaria ha sottolineato: "Vorrei avere le pa..e di prendere e di uscire da quella porta (...) Me ne andrei adesso".

Ad alimentare il malessere di Edoardo è stato in particolare l'atteggiamento che Antonella sta avendo nei suoi confronti: "La vedi che ride mentre sto così, visto che non ci si parla da tutto il giorno non mi aspetto di vederla ridere e scherzare (...) Non si fanno queste cose. Se mi comportassi io così lei sarebbe gelosa".

Secondo Edoardo, Antonella vorrebbe farlo ingelosire e quindi ogni giorno alzerebbe l'asticella: "Se una persona dice di volermi bene io mi aspetto che non faccia cose che mi infastidiscono".

A quel punto Onestini e Pelizon hanno esortato Donnamaria a parlare più chiaramente con Antonella riguardo al loro rapporto: "Parlarsi è sempre la soluzione migliore e essere chiari", ha concluso Luca.

Il confronto tra Edoardo e Antonella

Dopo essersi sfogato con gli altri concorrenti, Edoardo Donnamaria ha cercato un confronto diretto con Antonella Fiordelisi, ma con scarsi risultati.

In particolare la donna ha lasciato intendere che una volta fuori dalla casa, Edoardo potrà fare quello che vuole e non ne sarà infastidita, visto che anche lei farà lo stesso. A quel punto lui quindi si è alzato e se ne è andato, dicendo: "Vedi? Non c'è proprio un punto di incontro".

Insomma, il confronto tra i due si è concluso senza alcun chiarimento: non è escluso che gli ultimi sviluppi del loro rapporto possa essere trattato da parte di Alfonso Signorini nella 20^ puntata del programma, prevista in prima serata su Canale 5 questo lunedì 5 dicembre.